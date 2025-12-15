NTN24
Lunes, 15 de diciembre de 2025
Cuba

Miguel Díaz-Canel, jefe del régimen cubano, reconoció públicamente el colapso económico que atraviesa la isla

diciembre 15, 2025
Por: Redacción NTN24
Miguel Díaz-Canel, jefe del régimen cubano - Foto: EFE
El sucesor de los hermanos Castro confesó ante sus colaboradores que la industria alimentaria no satisface las necesidades de la población.

El jefe del régimen cubano, Miguel Díaz-Canel, admitió durante un acto político en su país, el colapso económico que atraviesa la isla caribeña la cual “administra”.

“Con cierre del tercer trimestre, el PIB decrece un 4%, la inflación se dispara, la economía está parcialmente paralizada”, reconoció el dictador.

Asimismo, el sucesor de los hermanos Castro confesó ante sus colaboradores que la industria alimentaria no satisface las necesidades de la población.

“La generación térmica es crítica, los precios se mantienen altos, se incumple con la entrega de los alimentos normados y las producciones agropecuarias y la industria alimentaria no satisface las necesidades de la población”, manifestó.

Al tiempo, Díaz-Canel, recordó que el paso del huracán Melissa por la isla se sumó a todos estos problemas que afectan a la población cubana.

“A todo ello hay que sumar las pérdidas por el devastador paso del huracán Melissa. Esta situación, indudablemente crítica, demanda la intervención oportuna y sistemática de los dirigentes y cuadros, para abordar ante la población, los principales problemas, evaluando decisiones y perspectivas”, agregó.

Cuba tiene más de 65 años bajo un régimen de partido único y poder centralizado desde el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, con Fidel Castro como líder principal hasta 2008, y luego Raúl Castro, consolidando un sistema que muchos consideran una dictadura prolongada, ya que no ha habido elecciones libres.

La pobreza en la isla caribeña es consecuencia de la profunda crisis económica de carácter estructural y sistémico.

Esta situación se origina en la combinación de fallas internas del modelo económico altamente centralizado por un régimen enquistado desde hace más de seis décadas.

Uno de los ejemplos más concisos del Estado fallido tiene que ver con la reforma monetaria aplicada en 2021, conocida como la “Tarea Ordenamiento”, misma que generó un fuerte incremento inflacionario al elevar los salarios sin un aumento paralelo en la producción.

Esto derivó en una escasez generalizada de alimentos, medicamentos y bienes esenciales, mientras que el salario mínimo estatal resulta insuficiente para cubrir las necesidades básicas.

Entretanto, el país sufre frecuentes cortes eléctricos debido al deterioro de las plantas termoeléctricas y a la falta de combustible. A esto se suma el deterioro de los servicios públicos, incluido el sistema de salud, afectado por la escasez de recursos y la salida masiva de profesionales.

