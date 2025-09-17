NTN24
Miércoles, 17 de septiembre de 2025
Diosdado Cabello

"Es el único presidente de Colombia que ha tenido una política clara contra las drogas": Diosdado Cabello ahora defiende al presidente Petro

septiembre 17, 2025
Por: Redacción NTN24
Hace apenas cuatro meses, el número dos del régimen decía que el Gobierno Petro promovía el cultivo de coca y marihuana.

El ministro del Interior y Justicia del régimen de Venezuela, Diosdado Cabello, lanzó unas polémicas palabras en las que menciona al presidente colombiano, Gustavo Petro.

La declaración se da en medio de la presión de Estados Unidos sobre el régimen de Maduro, al que acusa de liderar la organización de narcotráfico denominada Cartel de los Soles.

El régimen, que ha encontrado en Gustavo Petro su aliado más cercano, ha emprendido una campaña para intentar limpiar, de manera infructuosa, su imagen.

En ese intento, las principales figuras del régimen se han acercado a Petro, como es el caso de Cabello, que en las últimas horas elogió el trabajo del Gobierno de Colombia contra las drogas.

"Hay que decir que el único presidente de Colombia que ha tenido una política clara y definida de combate a las drogas es Petro, y por eso lo han estado amenazando. A los otros, en cambio, el narcotráfico les financiaba las campañas electorales".

Esta postura contrasta con la manifestada en mayo de 2025, cuando Diosdado Cabello aseguraba que desde los gobiernos que ha tenido Colombia, inclusive desde el gobierno de Gustavo Petro, "promueven el cultivo de hojas de coca y de marihuana".

Asimismo, la declaración de Cabello se da justo después de que Estados Unidos anunciara la descertificación de Colombia en la lucha contra el narcotráfico.

Pese a que el país fue designado como uno de los países que "han fallado de manera demostrable durante los últimos 12 meses en cumplir sus obligaciones bajo acuerdos internacionales antidrogas y en tomar las medidas requeridas".

En el documento del Departamento de Estado, se hace mención de "los países se ponen en esta lista debido a una combinación de factores geográficos, comerciales y económicos que permiten el tránsito o la producción de drogas o precursores químicos, incluso si su gobierno ha implementado medidas sólidas de control y aplicación de la ley contra las drogas", asimismo, allí aparece Venezuela.

