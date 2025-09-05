NTN24
Viernes, 05 de septiembre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

"Es enviarlos a su muerte": experto habla del sobrevuelo del régimen de Maduro al destructor y la posible reacción de Estados Unidos

septiembre 5, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Rick Díaz, expolicía estadounidense y analista de seguridad, calificó de "suicidio" cualquier intento del régimen venezolano de enfrentarse militarmente a Estados Unidos.

Recientemente, el Gobierno de Estados Unidos confirmó que aeronaves militares del régimen de Venezuela sobrevolaron uno de los buques desplegados por la Administración del presidente Donald Trump en el mar Caribe.

Según el Pentágono, dos aviones militares F-16 pertenecientes al régimen de Nicolás Maduro volaron cerca de un buque de la Armada en aguas internacionales en el marco de las operaciones antinarcóticos y antiterroristas llevadas a cabo por el Ejército estadounidense.

o

Tras confirmarse el sobrevuelo, Washington sumó diez aviones de combate al despliegue militar en el Caribe que tiene como objetivo acabar con la actividad delictiva de las organizaciones extranjeras designadas por Estados Unidos como grupos terroristas, entre ellas el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles, encabezado por Maduro.

Se trata de aviones F-35, cazas furtivos de quinta generación, que se suman a dicho despliegue que ya incluía siete buques de guerra, un submarino nuclear, varios aviones P-8 y más de 4.000 marines.

En entrevista con NTN24, Rick Díaz, expolicía estadounidense y analista de seguridad, calificó de "suicidio" cualquier intento del régimen venezolano de enfrentarse militarmente a Estados Unidos. "Venezuela tendrá su pequeña fuerza aérea, pero no puede con el músculo y el poder de este gran país", afirmó.

o

Y agregó: "Es un tema de suicidio mandar aviones venezolanos por muy ágiles y bien entrenados que sean sus pilotos, que no creo que puedan tampoco con los entrenamientos que tienen nuestros pilotos aéreos, navales, militares, marinas (...) Es mandarlos a su muerte".

Por otro lado, el analista aseguró que la ejecución de un ataque por parte del régimen de Venezuela a cualquiera de los efectivos de Estados Unidos en el Caribe para combatir el narcotráfico, justificaría una posible invasión y la declaración total de guerra.

"Se pueden enviar los aviones para tratar intimidar, asustar o hacer un show mediático, pero lo que Estados Unidos quiere es que Maduro autorice a uno de sus pilotos a atacar las Fuerzas Aéreas americanas porque entonces sí va a ser una invasión completa, para mí, con este presidente, eso va ser una invitación una guerra completa que a Maduro no le va a convenir", concluyó.

