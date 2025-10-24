"Es la muerte civil de estas personas": expertos analizan implicaciones para el presidente Petro de ser incluido en la lista Clinton

El presidente colombiano Gustavo Petro fue incluido este viernes en la Lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) también conocida como la lista Clinton, luego de que el senador estadounidense Bernie Moreno anticipara la decisión a NTN24 desde el martes.

La medida materializa las sanciones anunciadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, contra el mandatario colombiano luego de tildarlo de "matón" y considerarlo un "líder del narcotráfico".

Alfredo Villegas, periodista de La FM Radio, y Luisa Velásquez, subjefe de emisión de Noticias RCN, hablaron en Club de Prensa de NTN24 sobre las implicaciones que tiene para el presidente Petro ser incluido en la Lista OFAC.

"Esto es gravísimo porque es la muerte civil de estas personas, o sea, con el bloqueo financiero no pueden", dijo Velásquez respecto a la medida que congela todos los activos de los sancionados así como sus propiedades en territorio estadounidense, cuentas bancarias, bienes raíces, inversiones y fondo en tránsito.

Villegas explicó la situación indicando que es tan sencillo como que "si usted va a mandar una plata a la hija del presidente Petro que está en Francia, no lo va a poder hacer porque va a tener que pasar por el Sistema Financiero Internacional y ahí esa sanción por parte de Estados Unidos lo pone en el radar".

Los panelistas precisaron que la sanción prohíbe hacer transacciones a los Estados Unidos, contratos comerciales, prestación de servicio o asesorías, comercio de bienes y tecnologías, e implica un bloqueo financiero internacional debido a que muchos bancos extranjeros operan en dólares o tienen corresponsales bancarios en el país norteamericano.

Para Velásquez, el presidente Petro se victimizará a partir de la medida "porque es lo que le gusta", por lo que cree que usará políticamente a su favor este aislamiento diplomático y reputacional que tiene incluso la posibilidad de conllevar sanciones penales o civiles, de acuerdo con la ley estadounidense.

La subjefe de emisión lamentó que, pese a que Colombia era un socio estratégico de Estados Unidos en el hemisferio para la lucha contra el narcotráfico, durante la administración de Petro se ha incrementado la producción de cocaína según un informe de la ONU.