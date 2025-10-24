NTN24
Viernes, 24 de octubre de 2025
Viernes, 24 de octubre de 2025
Petro en Lista Clinton

"Es la muerte civil de estas personas": expertos analizan implicaciones para el presidente Petro de ser incluido en la lista Clinton

octubre 24, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Programa: Club de Prensa
Alfredo Villegas, periodista de La FM Radio, y Luisa Velásquez, subjefe de emisión de Noticias RCN, analizaron en Club de Prensa de NTN24 las sanciones impuestas por la administración Trump.

El presidente colombiano Gustavo Petro fue incluido este viernes en la Lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) también conocida como la lista Clinton, luego de que el senador estadounidense Bernie Moreno anticipara la decisión a NTN24 desde el martes.

La medida materializa las sanciones anunciadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, contra el mandatario colombiano luego de tildarlo de "matón" y considerarlo un "líder del narcotráfico".

o

Alfredo Villegas, periodista de La FM Radio, y Luisa Velásquez, subjefe de emisión de Noticias RCN, hablaron en Club de Prensa de NTN24 sobre las implicaciones que tiene para el presidente Petro ser incluido en la Lista OFAC.

"Esto es gravísimo porque es la muerte civil de estas personas, o sea, con el bloqueo financiero no pueden", dijo Velásquez respecto a la medida que congela todos los activos de los sancionados así como sus propiedades en territorio estadounidense, cuentas bancarias, bienes raíces, inversiones y fondo en tránsito.

Villegas explicó la situación indicando que es tan sencillo como que "si usted va a mandar una plata a la hija del presidente Petro que está en Francia, no lo va a poder hacer porque va a tener que pasar por el Sistema Financiero Internacional y ahí esa sanción por parte de Estados Unidos lo pone en el radar".

o

Los panelistas precisaron que la sanción prohíbe hacer transacciones a los Estados Unidos, contratos comerciales, prestación de servicio o asesorías, comercio de bienes y tecnologías, e implica un bloqueo financiero internacional debido a que muchos bancos extranjeros operan en dólares o tienen corresponsales bancarios en el país norteamericano.

Para Velásquez, el presidente Petro se victimizará a partir de la medida "porque es lo que le gusta", por lo que cree que usará políticamente a su favor este aislamiento diplomático y reputacional que tiene incluso la posibilidad de conllevar sanciones penales o civiles, de acuerdo con la ley estadounidense.

o

La subjefe de emisión lamentó que, pese a que Colombia era un socio estratégico de Estados Unidos en el hemisferio para la lucha contra el narcotráfico, durante la administración de Petro se ha incrementado la producción de cocaína según un informe de la ONU.

Temas relacionados:

Petro en Lista Clinton

Gustavo Petro

Sanciones de Estados Unidos

Administración Trump

Análisis

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Disidentes venezolanos denuncian en NTN24 amenazas del régimen de Maduro en el extranjero: "Hoy hay persecución transnacional en territorio colombiano"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Son lanchas con motores demasiado rápidos para creer que puedan ser pescadores": experto en seguridad nacional sobre ataques de EE. UU. en el Caribe y el Pacífico

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Comando Sur estadounidense advierte sobre las capacidades de las Fuerzas Armadas desplegadas en el Caribe: "la fuerza de combate más capaz del mundo"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Exoficiales de las Fuerzas Armadas analizan la crisis entre Petro y Trump: "Si EE. UU. dice que Petro es líder del narcotráfico, es porque tiene pruebas"

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Se profundiza la crisis: Petro arremete de nuevo contra Trump y asegura que “actúa con vísceras y no con cerebro”

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Es la muerte civil de estas personas": expertos analizan implicaciones para el presidente Petro de ser incluido en la lista Clinton

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro tiene sobre su pecho un cartel que lo califica como terrorista": Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas

Ver más

Videos

Ver más
EE. UU. atacó una lancha presuntamente operada por el Tren de Aragua
Caribe

EE. UU. atacó una lancha presuntamente operada por el Tren de Aragua: "Si eres un narcoterrorista te trataremos como tratamos a Al-Qaeda"

Colombianos liberados por el régimen de Maduro / FOTO: EFE
Colombianos

Primeras imágenes y declaraciones de los colombianos liberados por el régimen de Maduro: “gracias a todos”

Gustavo Petro y Donald Trump (AFP)
Narcotráfico

Exoficiales de las Fuerzas Armadas analizan la crisis entre Petro y Trump: "Si EE. UU. dice que Petro es líder del narcotráfico, es porque tiene pruebas"

El expediente del ecuatoriano que logró sobrevivir al ataque de EE.UU.
Despliegue militar de Estados Unidos

Primicia NTN24: El expediente del ecuatoriano que logró sobrevivir al ataque de EE.UU. contra un semisumergible; no es un pescador, es un exconvicto reincidente

Diosdado Cabello - EFE
La Noche

Disidentes venezolanos denuncian en NTN24 amenazas del régimen de Maduro en el extranjero: "Hoy hay persecución transnacional en territorio colombiano"

Más de Actualidad

Ver más
Vinicius | Foto: EFE
Vinicius Jr.

La casa de Vinícius Jr. en España se incendió por posible “fallo eléctrico”

Atentado

Hacer política y activismo en Venezuela "puede ser causa de asesinato": Luis Peche tras atentado en Bogotá

Avioneta siniestrada en Táchira
Accidente aéreo

Sin imaginarlo grabaron el momento en que se estrella una avioneta en Táchira: Dos fallecidos

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula y su defensa a Maduro evidencian fracturas y fracasos de la izquierda latinoamericana

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Opinión

Del desorden criminal al orden de la paz. Lo que silencia Pérez Esquivel

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

Donald Trump reaviva la guerra comercial y anuncia nuevos aranceles, entre ellos uno del 100% a los medicamentos

Vinicius | Foto: EFE
Vinicius Jr.

La casa de Vinícius Jr. en España se incendió por posible “fallo eléctrico”

Juan Camilo Hernández llega con su racha goleadora a la selección Colombia - Foto: EFE
Selección Colombia

Delantero colombiano vive racha goleadora e ilusiona a la hinchada de cara a la convocatoria de la selección

Captura presunto capo chino - Canva
Fentanilo

Narco chino señalado como el capo del fentanilo fue capturado en país del Caribe tras fugarse de México

Atentado

Hacer política y activismo en Venezuela "puede ser causa de asesinato": Luis Peche tras atentado en Bogotá

Tour de Holanda | Foto: EFE
Ciclismo

Vehículo que circulaba en contravía causó pánico entre los ciclistas y obligó a que se cancelara la tercera jornada del Tour de Holanda

Independiente del Valle eliminó al Once Caldas de la Copa Sudamericana / FOTO: EFE
Copa Sudamericana

Once Caldas le dijo adiós a la Copa Sudamericana tras perder por penaltis ante Independiente del Valle

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda