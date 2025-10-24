NTN24
Viernes, 24 de octubre de 2025
Petro en Lista Clinton

"Trump no tolerará a quienes participan en el tráfico de drogas": así reaccionan sectores políticos de EE. UU. y Colombia a inclusión de Petro en la lista Clinton

octubre 24, 2025
Por: Saúl Montes
La determinación anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. desencadenó una ola de reacciones políticas.

Este viernes 24 de octubre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) sancionó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por supuestos vínculos con el narcotráfico.

Asimismo, sancionó a Armando Benedetti, ministro del interior; la esposa del mandatario, Verónica Alcocer; y su hijo Nicolás Petro, a quien catalogó como “un estrecho asociado”.

Según la OFAC, “la acción de hoy se toma conforme a la Orden Ejecutiva (E.O.) 14059, que apunta a personas extranjeras involucradas en el comercio mundial ilícito de drogas”.

Tras conocerse la polémica determinación, diferentes sectores políticos de Colombia y de Estados Unidos reaccionaron a través de las plataformas digitales.

“Aplaudo la decisión del presidente Trump de sancionar a Petro y a sus socios por su complicidad con el narcotráfico. El presidente Trump no tolerará a quienes participan en el tráfico de drogas y en otras actividades ilícitas que ponen en peligro vidas estadounidenses y amenazan la seguridad de Estados Unidos y de la región”, comentó en X el congresista estadounidense Mario Díaz-Balart.

Otro congresista estadounidense que reaccionó fue el republicano Carlos A. Gimenez, quien en X dijo que era una advertencia contra Petro si no “no abandonaba su patético accionar”.

“Le advertimos a Gustavo Petro sobre lo que vendría si no abandonaba su patético accionar. Ahora que coseche lo que ha sembrado. Sanciones para él y su familia. Y otros cuantos más que pronto se anunciarán. Saludos desde el Congreso de Estados Unidos”, comentó.

María Elvira Salazar, miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, dijo en su cuenta de X: “Apoyo totalmente la inclusión del dictador socialista colombiano Petro, su esposa, su hijo y su ministro del Interior en la lista de sanciones de la OFAC. Ahora no pueden hacer negocios en Estados Unidos y están en una lista con otros criminales que nos socavan. Gran movimiento, ¡petro es un problema para Colombia y nuestro hemisferio!”.

Desde Colombia, el ministro Benedetti señaló: “por haber defendido la dignidad del país y que el presidente Gustavo Petro no es un narcotraficante, me meten en la lista OFAC sin yo haberlos agredido”. “Eso demuestra que todo imperio es injusto y que su lucha antidrogas es una farsa armamentista. En este país nadie se cree el cuento de que yo soy narcotraficante. Nunca he entrado a la casa de un solo narcotraficante. Para EE.UU. un pronunciamiento no violento es igual que ser narcotraficante. Gringos go home”, afirmó

La senadora y precandidata presidencial colombiana María Fernanda Cabal se pronunció, en algunas de las primeras reacciones desde Colombia, con la frase: “Petro, su familia y Benedetti en la lista Clinton. Y la noche que llega”.

