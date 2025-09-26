NTN24
Viernes, 26 de septiembre de 2025
Viernes, 26 de septiembre de 2025
¿Es legal el despliegue militar de EE. UU. en el Caribe? Esto dicen los expertos

septiembre 26, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Analistas consultados por NTN24 explican que el presidente Trump puede ordenar operaciones militares de hasta 90 días sin autorización legislativa, bajo argumentos de seguridad nacional.

El reciente despliegue naval ordenado por el presidente Donald Trump en el Caribe para combatir el narcotráfico ha generado interrogantes sobre su legalidad.

Ante ello, congresistas del ala más radical del Partido Demócrata una controvertida resolución que busca frenar las operaciones militares de Estados Unidos en contra del narcoterrorismo, dirigido, según la Casa Blanca, por el régimen de Nicolás Maduro.

Esta resolución es liderada por la legisladora Ilhan Omar, reconocida por su agenda socialista. Ellos exigen que la Casa Blanca solicite autorización al Congreso antes de usar la fuerza militar contra embarcaciones en aguas internacionales o en caso de ser usadas en contra del propio régimen venezolano.

Lejos de condenar el papel de Maduro en el narcotráfico, los radicales congresistas demócratas acusan a Trump de llevar a cabo acciones ilegales.

La iniciativa surge después de los recientes operativos ordenados por la administración Trump contra narcolanchas en el Caribe, procedentes de Venezuela.

Según expertos consultados por NTN24, el despliegue naval ordenado por el presidente Donald Trump para combatir el narcotráfico en el Caribe se encuentra dentro de los límites legales de su autoridad como comandante en jefe.

Los analistas coinciden en que el mandatario estadounidense puede ejecutar esta acción sin necesidad de aprobación previa del Congreso, siempre y cuando la intervención no se extienda más allá de 90 días.

Asimismo, señalan que una condición clave para justificar el despliegue es que tenga como objetivo proteger la seguridad nacional de Estados Unidos.

Desde la Casa Blanca han insistido reiteradamente que ese es el propósito final de la operación, argumentando la necesidad de proteger al país del tráfico ilegal de drogas que afecta a ciudadanos estadounidenses.

"El despliegue es totalmente legal, recordemos que el presidente de Estados Unidos, a través de la Constitución, en el artículo 2º, sección 2ª, es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y en ese sentido pues tiene la facultad de realizar despliegues militares en el exterior", indica el abogado Miguel Ávila.

Según los expertos, la aprobación del Congreso sólo sería necesaria en dos escenarios: si el despliegue se extiende más allá de 90 días o si Estados Unidos decide hacer una declaración formal de guerra.

Otro factor importante que respalda la legalidad del despliegue es la reciente designación del Cártel de los Soles como organización terrorista. Esta decisión sitúa a Nicolás Maduro como líder de un grupo que amenaza a Estados Unidos, lo cual justificaría aún más la acción ordenada por la Casa Blanca desde el punto de vista legal.

El despliegue naval de Estados Unidos en el Mar Caribe lleva aproximadamente un mes, por lo que aún cuenta con cerca de 60 días adicionales dentro del marco legal establecido antes de requerir una eventual autorización del Congreso para extender la operación.

¿Es legal el despliegue militar de EE. UU. en el Caribe? Esto dicen los expertos

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel (AFP)
Asamblea General de la ONU

Netanyahu ante la ONU: aseguró que espera acabar “pronto” con Hamás, rechazó acusaciones de genocidio y puso parlantes en Gaza para enviar mensaje a los rehenes

Buque militar estadounidense/ Ilhan Omar - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Congresistas del ala más radical del Partido Demócrata se movilizan con una resolución para impedir la escalada militar del Gobierno Trump en el Caribe

Pruebas de los cuatro misiles en las costas de Florida | Foto: Marina de EE.UU.
Lanzamientos de misiles

EE. UU. intensifica presencia militar en el Caribe con maniobras y pruebas de misiles: experto explica el poder de su armamento

Nicolás Maduro - Foto EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Maduro se está quedando con menos tiempo y menos opciones": Arturo McFields

Donald Trump ante la ONU - Foto AFP
Donald Trump

Mención de Trump sobre Maduro en la ONU "convirtió este tema en una discusión global": Pedro Urruchurtu

