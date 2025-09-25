Congresistas del ala más radical del Partido Demócrata se movilizan con una resolución para impedir la escalada militar del Gobierno Trump en el Caribe

Congresistas del ala más radical del Partido Demócrata presentaron ante el Congreso de Estados Unidos una controvertida resolución que busca frenar las operaciones militares de Estados Unidos en contra del narcoterrorismo, dirigido, según la Casa Blanca, por el régimen de Nicolás Maduro.

Esta resolución es liderada por la legisladora Ilhan Omar, reconocida por su agenda socialista. Ellos exigen que la Casa Blanca solicite autorización al Congreso antes de usar la fuerza militar contra embarcaciones en aguas internacionales o en caso de ser usadas en contra del propio régimen venezolano.

Lejos de condenar el papel de Maduro en el narcotráfico, los radicales congresistas demócratas acusan a Trump de llevar a cabo acciones ilegales.

La iniciativa surge después de los recientes operativos ordenados por la administración Trump contra narcolanchas en el Caribe, procedentes de Venezuela.

En la práctica, la llamada resolución de poderes de guerra, que cuenta con el respaldo de otros miembros del caucus progresista, busca blindar a la dictadura venezolana frente a las acciones militares de Estados Unidos.

La resolución pretende frenar los ataques incluso cuando estos apunten a neutralizar a organizaciones narcoterroristas como el Cartel de los Soles, señalado por la justicia estadounidense como uno de los principales exportadores de cocaína hacia la Unión Americana.

"La administración Trump lanzó una escalada militar en el Caribe sin ninguna autoridad legal y sin la aprobación del Congreso. Presento una resolución sobre poderes de guerra para poner fin a las hostilidades contra Venezuela y reafirmar el papel constitucional del Congreso", escribió Omar en un post en el que cuestiona la legalidad del despliegue ante la Cámara.

Esta no es la primera vez que la congresista demócrata queda en el ojo del huracán, pues sus posturas han sido muy polémicas cuando, por ejemplo, ha defendido al régimen de Cuba y lanzado comentarios contra Israel y en contra del asesinado Charlie Kirk.

Y es que, tras viajar a Cuba el año pasado con una delegación, la congresista dijo estar "profundamente frustrada por las continuas políticas de la era Trump sobre Cuba".

En su más reciente escándalo sobre Kirk, insinuó que el activista conservador tenía la culpa de su asesinato y lo calificó como un hombre odioso, añadiendo graves descalificativos.

"Israel ha hipnotizado al mundo, que Allah despierte la gente y les ayude a ver las maldades de Israel", posteó Omar en 2019 en la que fue una de sus más polémicas publicaciones.

Representantes republicanos han presentado peticiones de censura contra Omar, recogiendo los incidentes protagonizados por ella para acusarla de afectar la dignidad de la Cámara de Representantes y de incumplir las normas de conducta legislativa.

El presidente Donald Trump dijo este jueves desde en el despacho oval que Omar "es una persona con un bajo índice intelectual" y que no entiende cómo puede ser congresista, además de asegurar que "ni siquiera el presidente de Somalia" con quien se reunió hace días, la quiere.

Al ser preguntado por la polémica controversia introducida por la congresista Omar en entrevista con el programa La Noche de NTN24, el asesor de Seguridad y veterano de guerra de los Estados Unidos, Eduardo Hurtado, afirmó que la parlamentaria está atendiendo una agenda 'antiestadounidense' y se refirió a la legalidad de los operativos militares en el Caribe.

"Trump pudiese dar la instrucción como jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos e ingresar (a Venezuela), pero solamente tendría 60 días para hacerlo, más 30 días para retirarse. Obviamente, en las primeras 48 horas tendría que comunicarle al Congreso y tratar de administrar un permiso adicional", explicó.

Hurtado, que resaltó el hecho de que Omar no nació en los Estados Unidos, recordó que Charlotte Kirk decía que la constitución del país "te puede remover tu ciudadanía o tu estatus de residencia, si se comprueba que vas en contra de los intereses de los Estados Unidos".

"Ella, obviamente, está atendiendo a una agenda antiestadounidense o procomunista. Por consiguiente, ella aprueba el desarme, el no usar armas nucleares y todo lo disfraza y manipula de cierta manera", señaló Hurtado.