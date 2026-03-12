NTN24
Jueves, 12 de marzo de 2026
Jueves, 12 de marzo de 2026
Jhon Durán - Foto: EFE
Jhon Durán - Foto: EFE
Jhon Jader Durán

¿Jhon Durán elegía qué partidos jugar con el Fenerbahce? Esto dijo el presidente del equipo turco

marzo 12, 2026
Por: Natalya Baquero González
El máximo dirigente dio a conocer las razones por las cuales decidieron terminar el vínculo del atacante con la institución.

En Turquía aún se habla del futbolista colombiano Jhon Jader Durán; aunque el joven delantero dejó las filas el pasado 9 de febrero, aún sigue siendo tema de conversación en territorio turco y no por sus anotaciones, sino por su actitud.

o

La salida de Durán de los ‘Canarios Amarillos’ sigue siendo un tema de controversia, debido a que su partida del club se dio luego de ser campeón con el equipo de la Supercopa de Turquía.

Frente a este tema, recientemente el presidente del conjunto de Estambul habló sobre la actitud y el comportamiento del joven delantero, quien no dejó la mejor impresión en su paso por el Fenerbahce.

Sadettin Saran, máximo accionista de la escuadra turca, no fue ajeno al talento del atacante colombiano, pero dejó ver que, más allá de eso, en lo que se fija es en la disposición y actitud para relacionarse con el equipo.

“Pensamos que Jhon Durán y yo haríamos una muy buena pareja. Es innegable que Jhon Durán tiene mucho talento (…) nunca me fijo solo en el talento de un jugador, sino que también en su capacidad para integrarse en el equipo. Jhon Durán no era el tipo de jugador que quería fichar, pero el día que me seleccionaron en el Samadira, fue uno de los primeros jugadores con los que hablé”, dijo el presidente.

El máximo dirigente manifestó que, aunque le demostraron su cercanía por medio de conversaciones en español, atendiendo incluso los problemas del jugador, a pesar de eso siempre existió “un problema de adaptación desde el primer día”.

La suma de esto junto a su disposición y actitud para enfrentar los encuentros cuando él quería se convirtieron en los principales motivos para dar por terminado el contrato del cafetero.

“Si hubiéramos seguido con Durán, habríamos traicionado al equipo porque, a diferencia de nuestros otros jugadores, él empezó a priorizarse a sí mismo”, expresó.

o

“La gota que rebosó el vaso fue cuando dijo, fue cuando el día anterior o la misma mañana del encuentro dijo: ‘No voy al partido’, en el juego de ida contra el Bucarest. Ningún jugador del Fenerbahçe puede elegir qué partidos jugar. Jhon Durán fue una novedad inesperada”, concluyó.

Cabe destacar que, desde hace más de un año, el futbolista colombiano no encuentra una estabilidad a nivel deportivo y todo parece indicar que su comportamiento es una de las principales razones por las cuales su estadía en los clubes se ha vuelto corta.

Pues en un año y un mes ha pasado por tres equipos: Al Nassr, de Arabia Saudita; Fenerbahçe, de Turquía, y ahora Zenit, de Rusia.

Temas relacionados:

Jhon Jader Durán

Fenerbahce

Fútbol turco

Presidente

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Del baile a la locura: según el diario ABC, Maduro pasa las noches en su celda gritando que es el presidente de Venezuela y que está secuestrado

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El antisemitismo como fenómeno no ha muerto": especialista sobre el ataque a una sinagoga en Michigan

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Trabajadores, pensionados, estudiantes y familiares de presos políticos protestan en Caracas por salario mínimo y las liberaciones: "el régimen sigue burlándose"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Exprisionera política del régimen de Venezuela Xiomara Ortiz habla en NTN24 sobre su reciente excarcelación: "Viví en carne propia lo que muchos civiles y militares viven"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Crece la tensión entre EE. UU. y España: Trump aseguró que el país europeo "se ha portado muy mal, podríamos cortar todo el comercio con ellos"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuál de los conflictos que hay actualmente en el mundo debe preocupar más a la humanidad?

Ver más

Videos

Ver más
Foto: Donald Trump - Estrecho de Ormuz
Ataque al régimen de Irán

Trump confirma que EE. UU. destruyó 10 buques iraníes para evitar que el régimen ponga minas en el estrecho de Ormuz

Cumbre Escudo de las Américas - Foto: EFE
Casa Blanca

La Casa Blanca explica la razón por la que Colombia no fue invitada a la cumbre Escudo de las Américas: "No estamos viendo el nivel de cooperación que queremos"

Régimen de Cuba | Foto AFP
Régimen cubano

“El cambio verdadero en Cuba es sacando a la familia Castro del poder, a Díaz-Canel y a todos los secuaces de la dictadura”: Luis Enrique Ferrer

Misiles iraníes - Fotos EFE
Irán

¿Está Irán disparando misiles "de baja calidad" para agotar el sistema de defensa y poder utilizar los supersónicos? Experto analiza

Rihanna - Foto EFE
Rihanna

Experto en seguridad habló sobre el tiroteo en la residencia de Rihanna: "La tiradora mantenía vigilancia sobre la mansión"

Más de Deportes

Ver más
Jugadores de Atlético Nacional - Foto: AFP
Atlético Nacional

Atlético Nacional tendría su primera baja para el juego de la ronda clasificatoria de la Copa Sudamericana ante Millonarios

Copa Libertadores - Foto: EFE
Copa Libertadores

Elogian el buen juego de equipo venezolano que accedió a segunda ronda de Copa Libertadores: su último gran reto será un equipo colombiano

Richard Páez, exentrenador de la selección de Venezuela - Foto: EFE
Richard Páez

Debut amargo de Richard Páez en su regreso al fútbol colombiano

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y Sheinbaum los grandes perdedores de la Cumbre Escudo de las Américas

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Ataque al régimen de Irán

Comprensión de la guerra internacional

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Bombardeos en Beirut, Líbano - Foto: EFE
Ataque al régimen de Irán

Impactante video de avión comercial despegando al mismo tiempo que se presentan explosiones en el Líbano

Líderes del régimen de Irán abatidos / FOTO: Captura de pantalla
Ataque al régimen de Irán

Estos son los ocho objetivos del régimen de Irán que cayeron en el ataque conjunto entre Estados Unidos e Israel

La embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita fue impactada por dos drones aparentemente iraníes
Arabia Saudita

La embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita fue impactada por dos drones iraníes

Clan del Golfo y Gobierno de Colombia reanudan diálogos - AFP
Mesa de diálogo

Gobierno de Colombia anunció que está reanudando conversaciones de paz con el Clan del Golfo después de que el grupo criminal anunciara la suspensión por la reunión entre Petro y Trump

Perkins Rocha, abogado - Foto: EFE
Perkins Rocha

Mostrando el grillete electrónico que le puso el régimen, Perkins Rocha deja sentido mensaje sobre el futuro de Venezuela

Rihanna - EFE
Rihanna

Así quedó la mansión de Rihanna en Los Ángeles tras ser alcanzada por disparos

Elon Musk - Foto EFE
Tesla

Confirman sentencia de 243 millones de dólares contra la compañía de carros eléctricos Tesla, de Elon Musk, por accidente letal

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre