¿Jhon Durán elegía qué partidos jugar con el Fenerbahce? Esto dijo el presidente del equipo turco

En Turquía aún se habla del futbolista colombiano Jhon Jader Durán; aunque el joven delantero dejó las filas el pasado 9 de febrero, aún sigue siendo tema de conversación en territorio turco y no por sus anotaciones, sino por su actitud.

VEA TAMBIÉN El Torino rescindiría el contrato del colombiano Duván Zapata porque, al parecer, no ha cumplido con las expectativas o

La salida de Durán de los ‘Canarios Amarillos’ sigue siendo un tema de controversia, debido a que su partida del club se dio luego de ser campeón con el equipo de la Supercopa de Turquía.

Frente a este tema, recientemente el presidente del conjunto de Estambul habló sobre la actitud y el comportamiento del joven delantero, quien no dejó la mejor impresión en su paso por el Fenerbahce.

Sadettin Saran, máximo accionista de la escuadra turca, no fue ajeno al talento del atacante colombiano, pero dejó ver que, más allá de eso, en lo que se fija es en la disposición y actitud para relacionarse con el equipo.

“Pensamos que Jhon Durán y yo haríamos una muy buena pareja. Es innegable que Jhon Durán tiene mucho talento (…) nunca me fijo solo en el talento de un jugador, sino que también en su capacidad para integrarse en el equipo. Jhon Durán no era el tipo de jugador que quería fichar, pero el día que me seleccionaron en el Samadira, fue uno de los primeros jugadores con los que hablé”, dijo el presidente.

El máximo dirigente manifestó que, aunque le demostraron su cercanía por medio de conversaciones en español, atendiendo incluso los problemas del jugador, a pesar de eso siempre existió “un problema de adaptación desde el primer día”.

La suma de esto junto a su disposición y actitud para enfrentar los encuentros cuando él quería se convirtieron en los principales motivos para dar por terminado el contrato del cafetero.

“Si hubiéramos seguido con Durán, habríamos traicionado al equipo porque, a diferencia de nuestros otros jugadores, él empezó a priorizarse a sí mismo”, expresó.

VEA TAMBIÉN La historia y vida de Ronaldinho llegará a las plataformas de streaming: se conoce la fecha de estreno de su serie documenta o

“La gota que rebosó el vaso fue cuando dijo, fue cuando el día anterior o la misma mañana del encuentro dijo: ‘No voy al partido’, en el juego de ida contra el Bucarest. Ningún jugador del Fenerbahçe puede elegir qué partidos jugar. Jhon Durán fue una novedad inesperada”, concluyó.

Cabe destacar que, desde hace más de un año, el futbolista colombiano no encuentra una estabilidad a nivel deportivo y todo parece indicar que su comportamiento es una de las principales razones por las cuales su estadía en los clubes se ha vuelto corta.

Pues en un año y un mes ha pasado por tres equipos: Al Nassr, de Arabia Saudita; Fenerbahçe, de Turquía, y ahora Zenit, de Rusia.