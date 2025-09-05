NTN24
Viernes, 05 de septiembre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

"Es un acto de torpeza inenarrable y que le va a pasar factura al régimen": consultor de seguridad y exasesor de la Casa Blanca analizan sobrevuelo de aviones venezolanos a buque estadounidense

septiembre 5, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Programa: La Noche
Hugo Hacha y Stephen Donehoo hablaron en NTN24 sobre lo que fue un "movimiento altamente provocador" por parte del régimen venezolano.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos afirmó en la noche del jueves que dos aviones militares venezolanos volaron cerca de un buque de la Armada estadounidense en aguas del Caribe, en un "movimiento altamente provocador".

La aparente vigilancia aérea fue sobre el destructor de misiles guiados clase Arleigh Burke USS Jason Dunham (DDG 109) que hace parte de la flota desplegada por la administración del presidente Donald Trump en la región para hacer frente a los carteles de la droga, entre ellos el Cartel de los Soles, encabezado por Nicolás Maduro.

El mandatario republicano advirtió el viernes que los aviones que representen un peligro para las fuerzas en el Caribe se exponen a ser "derribados". Estados Unidos envió 10 cazas F-35 a Puerto Rico en ese contexto de tensión con Venezuela.

Hugo Hacha, consultor de seguridad y defensa internacional e investigador académico en temas de seguridad global, y Stephen Donehoo, exasesor de la Casa Blanca, experto en defensa y seguridad y exoficial de inteligencia, hablaron sobre este tema en La Noche de NTN24.

Hacha aseguró que se trata de "un acto de torpeza inenarrable y que le va a pasar factura al régimen porque ese sobrevuelo estaba detectado, las aeronaves de alerta habían avisado al buque, un buque que puede derribar no solo aeronaves, sino misiles y que hubiera podido, básicamente, eliminar, si hubiese sido una amenaza activa, a las aeronaves venezolanas, costándole la vida, además, a los pilotos".

Donehoo explicó a su turno que, aunque el régimen no incurrió en una "violación legal" al tratarse de un escenario en aguas internacionales, "sí es muy peligroso para esos pilotos, de cualquier manera, amenazar a un buque estadounidense, especialmente un destructor que está armado con sistemas de radares y muchos sistemas de misiles antiaéreos que podrían tumbar a esos F-16 en 3 segundos".

Para Hacha, Estados Unidos no respondió a la "provocación" por una cuestión de profesionalismo, pero lo que sí quedó en evidencia es que "esto demuestra nuevamente que para el régimen la idea de la impunidad es algo que todavía tienen como cierto", indicó.

"Estados Unidos actuará con acción letal cuando lo quiera hacer y no por una provocación que no sea una amenaza al buque directo. El capitán de la nave tiene la responsabilidad y potestad de defenderse si es atacado, no si es sobrevolado. Si los Estados Unidos cambian esa orden, el capitán tendrá otras capacidades y otras intenciones", aseguró Donehoo.

Como consultor de seguridad y defensa internacional, Hacha subrayó que tras el sobrevuelo "no cabe duda" de la verdadera naturaleza del régimen de Caracas, "de esta organización que se llama el Cartel de los Soles", en lo que no considera una cuestión de "opinión política", sino un hecho.

Ambos invitados se refirieron además a la postura del presidente colombiano Gustavo Petro, quien calificó de "asesinato" el ataque a un embarcamiento venezolano que transportaba narcóticos en el Caribe.

"Creo que es una lástima que el Gobierno actual colombiano no haya tomado en serio la lucha contra el narcotráfico que tanto daño ha causado a su país", consideró el exasesor de la Casa Blanca, que tildó de "débil" el proceder de la administración Petro respecto a las drogas.

Respecto al despliegue de las aeronaves estadounidenses en el Caribe ante el sobrevuelo del régimen, Hacha especificó que el objetivo podía consistir en lograr una "superioridad aérea" para mantener el control en la región.

