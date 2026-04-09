FIFA publica la lista de árbitros designados para el Mundial 2026 con un venezolano y un colombiano que no es Wilmar Roldán
La FIFA designó el jueves a los 52 árbitros para los partidos de la Copa Mundial de 2026 en una lista que incluye un venezolano y a un colombiano que, para sorpresa de varios aficionados, no fue Wilmar Roldán, considerado por muchos como el mejor réferi del país.
En el listado, además de los 52 jueces principales, aparecen también 88 asistentes y 30 asistentes de video (VAR) de las confederaciones y federaciones miembro que estarán en los 104 partidos programados para junio y julio de este año.
La selección de árbitros latinoamericanos también incluye a tres árbitros principales de Brasil, tres de Argentina y dos de México.
También dirigirán jueces de El Salvador, Paraguay, Costa Rica, Chile, Honduras, Perú y Uruguay. De los 88 asistentes, 17 son latinoamericanos, según la lista.
La única mujer de la región que dirigirá en el torneo organizado por Estados Unidos, México y Canadá es la mexicana Katia García, seleccionada junto a otras cinco árbitras de otras regiones.
El organismo señaló que para la designación "se tuvo en cuenta la regularidad del rendimiento mostrado por los candidatos en torneos de la FIFA, así como en otras competiciones nacionales e internacionales de los últimos años".
Los árbitros tendrán un seminario de preparación de 10 días en Miami desde el 31 de mayo y luego se trasladarán a Dallas.
¿Cuáles fueron los árbitros designados por Colombia y Venezuela para el Mundial 2026?
El árbitro colombiano designado fue Andrés José Rojas Noguera, de 42 años, quien se ha desempeñado como juez internacional de la FIFA desde 2017.
Rojas, nacido en Bogotá, debutó en 2012 el Torneo Apertura del Fútbol Profesional Colombiano y desde entonces ha tenido a su cargo varios partidos importantes del fútbol local y torneos Conmebol, así otras como competiciones internacionales.
Por Venezuela, el designado fue Jesús Noel Valenzuela Sáez, quien también tiene 42 años y es árbitro internacional de la FIFA desde 2013.
Nacido en Acarigua, capital del Municipio Páez situada en el Estado Portuguesa, Valenzuela debutó en Venezuela en el Torneo Apertura de la Primera División Venezolana 2011-12 y fue seleccionado por la FIFA para ser árbitro en el Mundial de Catar 2022.
Como asistente está presente el colombiano Alexander Guzmán y como VAR Nicolás Gallo, también cafetero.
Los árbitros venezolanos Tulio Moreno y Jorge Urrego también fueron designados como asistentes, mientras que Juan Soto, también de Venezuela, fue elegido VAR.
Esta es la lista de árbitros (principales) designados por la FIFA para los partidos del Mundial 2026:
Latinoamericanos:
- Ivan Barton (SLV)
- Juan Gabriel Benítez (PAR)
- Juan Calderón (CRC)
- Raphael Claus (BRA)
- Yael Falcón Pérez (ARG)
- Cristian Garay (CHI)
- Katia García (MEX)
- Darío Herrera (ARG)
- Héctor Said Martínez (HON)
- Kevin Ortega (PER)
- Ramón Abatti (BRA)
- César Ramos (MEX)
- Andrés Rojas (COL)
- Gustavo Tejera (URU)
- Facundo Tello (ARG)
- Jesús Valenzuela (VEN)
- Wilton Sampaio (BRA)
Resto del mundo:
- Abdulrahman Al Jassim (QAT)
- Khalid Al Turais (KSA)
- Yusuke Araki (JPN)
- Omar Abdulkadir Artan (SOM)
- Pierre Atcho (GAB)
- Dahane Beida (MTN)
- Ismail Elfath (USA)
- Espen Eskas (NOR)
- Alireza Faghani (AUS)
- Drew Fischer (CAN)
- Mustapha Ghorbal (ALG)
- Alejandro Hernández (ESP)
- Jalal Jayed (MAR)
- Campbell-Kirk Kawana-Waugh (NZL)
- Istvan Kovacs (ROU)
- François Letexier (FRA)
- Ning Ma (CHN)
- Adham Makhadmeh (JOR)
- Danny Makkelie (NED)
- Szymon Marciniak (POL)
- Maurizio Mariani (ITA)
- Amin Mohamed (EGY)
- Oshane Nation (JAM)
- Glenn Nyberg (SWE)
- Michael Oliver (ENG)
- Omar Al Ali (UAE)
- Tori Penso (USA)
- Joao Pinheiro (POR)
- Sandro Schaerer (SUI)
- Ilgiz Tantashev (UZB)
- Anthony Taylor (ENG)
- Abongile Tom (RSA)
- Clément Turpin (FRA)
- Slavko Vincic (SVN)
- Felix Zwayer (GER)