Esclarecen el homicidio de tres abuelos en Caracas siete años después y logran la extradición desde Colombia de su excuidadora

Las autoridades venezolanas dieron por esclarecido el homicidio de tres adultos mayores en Prados del Este, Baruta estado Miranda, ocurrido en 2017.

En aquel momento las víctimas que murieron por asfixia respondían al nombre de Antonio Ramón Rodríguez Villalba, de 88 años, Arelis del Valle Rodríguez de Miranda, de 61 años, y María Carlota Villalba de Rodríguez, de 82.

Las investigaciones logran dar con la captura de quien fuera su cuidadora Xiomara Acirys Amador Grau, de 43 años, quien recomendó a los abuelos realizar un trabajo de jardinería con un conocido de ella, pero les ocultó que se trataba de su pareja y cómplice en el horrendo crimen.

"Amador, quien trabajaba como doméstica en la residencia de las víctimas, se valió de la confianza que le tenían para convencerlos de contratar a una persona de su entorno para realizar reparaciones en la vivienda. Amador ocultó a las víctimas que la persona que les estaba recomendando era su pareja sentimental", dijo el jefe del CICPC, Douglas Rico.

Ambos los sometieron, maniataron y asfixiaron causándoles la muerte para luego sustraer enseres y objetos de valor.

El Fiscal General Tarek Willam Saab informó que se solicitó ante la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol en Venezuela la inclusión de Xiomara Amador con Notificación Roja, logrando su extradición activa desde Colombia, donde se encontraba.

El vecino país la entregó a las autoridades y finalmente fue imputada y privada de libertad por el delito de homicidio intencional calificado ejecutado con alevosía en la ejecución de un robo agravado y agavillamiento.

La pareja sentimental de ella sigue estando en fuga.