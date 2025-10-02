Régimen de Maduro denuncia la detección de "aviones de combate" de EE.UU. cerca de Venezuela

El ministro de Defensa del régimen de Maduro, Vladimir Padrino López, denunció que en las últimas horas radares del aeropuerto de Maiquetía, en La Guaira, detectaron la presencia de aviones "de combate" que serían de Estados Unidos.

VEA TAMBIÉN Presidente Trump declara en aviso al Congreso que Estados Unidos está en un "conflicto armado formal" contra los carteles de droga o

Las declaraciones las dio este jueves, mismo día en que la administración Trump admitió que está "en guerra" contra carteles de droga, que incluye al Cartel de los Soles, que señala de ser encabezado por Nicolás Maduro.

Desde Estados Unidos los medios advertían: "Presidente Trump declara en aviso al Congreso que Estados Unidos está en un "conflicto armado formal" contra los carteles de droga".

En paralelo, el ministro de Maduro anunciaba: "Por allí he visto... hemos detectado en el el sistema de defensa aérea de información de vuelo de Venezuela, de Maiquetía, más de cinco vectores; los hemos detectado", aseguró Padrino quien ha estado a la cabeza de ejercicios militares en todo el país, que incluyen a los civiles de las Milicias.

VEA TAMBIÉN Maduro exhibe misiles en principal autopista en el centro de Venezuela o

Padrino detalló que, las características de los vuelos son de 400 nudos; volando a una altura de 35 mil pies. "Qué indica eso?. Que son aviones de combate; que el imperialismo norteamericano se ha atrevido a acercarse a las costas venezolanas".

"Esto fue incluso comprobado y verificado por una información que dio una línea aérea internacional de Maiquetía y vio los aviones de combate... aquí al frente, en el Caribe cercano", agregó.

Sin embargo, Padrino no dio la fecha exacta del supuesto incidente.

"Preguntamos a América Latina... nunca habiamos visto esos aviones, los clase 535 que están en Puerto Rico, pero atreverse a acercarse?. Los estamos viendo, quiero que sepan, y no nos intimida. No intimida al pueblo de Venezuela la presencia de esos vectores, de esos aviones , volando en la cerca. Es una grosería, una provocación, una amenza contra la seguridad, denuncio ante el mundo el acoso y la amenaza militar el gobierno de Estados Unidos, sobre el pueblo de Venezuela que lo que quiere es paz y felicidad".