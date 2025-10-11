NTN24
Sábado, 11 de octubre de 2025
Tren de Aragua

Esta es la carta con la que uno de las cabecillas del Tren de Aragua capturado en Colombia le pide al presidente Petro iniciar diálogos de paz

octubre 11, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Alias 'Larry Changa', uno de los fundadores de la organización criminal trasnacional, está cerca de ser extraditado a Chile, donde tiene procesos abiertos por terrorismo, tráfico de armas, extorsión y secuestro.

La organización criminal transnacional de origen venezolano Tren de Aragua pidió sumarse a la Paz Total del Gobierno de Gustavo Petro en Colombia, una política que modifica el orden público y permite al Gobierno negociar con grupos armados y criminales mediante diferentes estrategias y herramientas legales.

Larry Álvarez, alias 'Larry Changa', cabecilla de esa agrupación delictiva, que se extendió por la región, envió una carta al presidente, a la que tuvieron acceso Noticias RCN y NTN24.

En su calidad de "fundador" de la organización, Álvarez se dirigió también al ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, y al alto comisionado para la paz, Otty Patiño.

Álvarez, cabe resaltar, fue capturado en Colombia el año pasado y permanece en una cárcel de Bogotá, desde donde habría emitido el documento con ayuda de su equipo legal.

En la misiva, Álvarez pide ser nombrado "Gestor de Paz, con el fin de facilitar acercamientos y construir una ruta viable de desmovilización", según el escrito firmado por sus abogados.

La carta también incluye un pedido de "suspensión temporal" del proceso de extradición de Álvarez mientras las partes exploran un eventual diálogo de paz.

"No busco evadir la justicia ni interferir en procesos judiciales para propiciar impunidad. Mi intención es netamente de colaboración y sometimiento a la justicia. Mi ofrecimiento se basa estrictamente en la verdad y la no repetición, orientado a contribuir en políticas públicas mediante diagnósticos sociales, propuestas de programas de formación y empleo, y mecanismos de prevención comunitaria", dice el texto.

Aunque la propuesta parece altruista, expertos advierten que detrás de esa narrativa de redención podría haber una estrategia judicial para obtener beneficios o frenar el proceso de extradición que pesa sobre él.

En agosto pasado la Corte Suprema colombiana aceptó su extradición a Chile, donde tiene procesos abiertos por terrorismo, tráfico de armas, extorsión y secuestro.

El Tren de Aragua está presente en unos ocho países de la región. En julio de 2024, Estados Unidos lo designó "como una importante organización criminal transnacional", lo que implica el bloqueo de todos sus bienes en ese país.

El mandatario Petro, en el poder desde 2022, aboga por una política de "paz total" que pretende extinguir el conflicto armado que continuó en Colombia tras el acuerdo con la extinta guerrilla de las FARC en 2016.

Las conversaciones planteadas por el gobierno de Petro no han progresado con el grueso del Ejército de Liberación Nacional (ELN), con el cartel Clan del Golfo ni con el Estado Mayor Central, la mayor disidencia de las FARC.

Entretanto, el histórico conflicto colombiano que ha enfrentado a guerrillas, fuerzas estatales y paramilitares deja unos 9,9 millones de víctimas, la mayoría desplazados.

María Corina Machado | Foto: EFE
Premio Nobel de la Paz

Israelíes felicitan a María Corina Machado por su Premio Nobel de Paz: “ha hecho cosas muy buenas para su país y el resto del mundo”

Felipe Calderón, expresidente de México - Foto: EFE
María Corina Machado

"Este galardón obliga a los gobiernos de la región y del mundo a reconocer los hechos": Felipe Calderón sobre Premio Nobel de Paz a María Corina Machado

Expresidente de Costa Rica, Laura Chinchilla | Foto: EFE
Premio Nobel de la Paz

“Que esto se convierta en un mensaje para redoblar los esfuerzos, que Venezuela merece para recuperar su democracia”: Laura Chinchilla sobre Premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Magalli Meda, jefe de campaña de María Corina Machado y rescatada de la embajada de Argentina en Caracas - Foto: EFE
Premio Nobel de la Paz

"Este premio le da una fuerza increíble a la causa venezolana": Magalli Meda sobre el Premio Nobel a María Corina Machado

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz, y Edmundo González, presidente electo de Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

"No es un reconocimiento a su persona, sino a todos los venezolanos por su resistencia": Edmundo González sobre Premio Nobel de Paz otorgado a María Corina Machado

