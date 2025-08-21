NTN24
Jueves, 21 de agosto de 2025
DEA

Director de la DEA acusó al régimen de Maduro de cooperar con el ELN y las disidencias de las FARC para enviar "cantidades récord de cocaína" a carteles que trafican en EE. UU.

agosto 21, 2025
Por: Redacción NTN24
Director de la DEA Terry Cole y Nicolás Maduro - EFE
En una entrevista, el funcionario Terry Cole señaló que "Venezuela se ha convertido en un estado narcoterrorista".

Durante una entrevista con Fox News, el director de la Administración de Control de Drogas (DEA), Terry Cole, acusó al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela de cooperar con la guerrilla colombiana del ELN y las disidencias de las FARC para enviar "cantidades récord de cocaína" a los carteles mexicanos que trafican hacia Estados Unidos.

"Venezuela se ha convertido en un estado narcoterrorista que sigue trabajando con las Farc y el ELN de Colombia para enviar cantidades récord de cocaína, desde Venezuela y Colombia, a los carteles mexicanos" que trafican en Estados Unidos, indicó.

Para el funcionario "la corrupción venezolana, la dictadura venezolana, es narcoterrorista" y "siguen enviando este veneno a Estados Unidos, matando a cientos de miles de estadounidenses, sin mencionar a los miembros del Tren de Aragua que envían a nuestro país para destruir sus hermosas calles".

Los señalamientos del director de la DEA van en línea con las afirmaciones y acciones de la Administración republicana del presidente Donald Trump, que recientemente designó al Cartel de los Soles como organización terrorista y cuyo cabecilla asegura es Maduro.

El Gobierno norteamericano también aumentó el 7 de agosto la recompensa por la captura del cabecilla del régimen chavista a 50 millones de dólares, una cifra que duplicó los 25 millones fijados en enero.

Las autoridades estadounidenses alegan que Maduro es "es uno de los narcotraficantes más grandes del mundo".

Recientemente, Estados Unidos inició una incursión militar en aguas de América Latina y el Caribe luego de la instrucción de Trump de combatir los carteles de la droga latinoamericanos con capacidades militares.

