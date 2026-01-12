El colombiano Johan Mojica está en el ‘ojo del huracán’ tras protagonizar fuerte cruce con un aficionado del Mallorca

El futbolista colombiano Johan Mojica se encuentra en el ojo del huracán tras protagonizar un fuerte cruce con unos aficionados del Real Mallorca.

En redes sociales se ha hecho viral, que el defensa cafetero sostuvo un duro intercambio con unos furiosos aficionados tras la caída del Mallorca ante el Rayo Vallecano.

A la salida del estadio, Mojica se detiene y se baja de su carro para encarar a un hincha que, visiblemente molesto, le reclama por el resultado del partido que los deja por encima de la zona de descenso.

En el video se escucha que el colombiano le dice: “háblame bien”, mientras el aficionado le comenta que se ha reído de los que estaban en las gradas.

VEA TAMBIÉN El 'Cholo' Simeone fue contundente al hablar del enfrentamiento que sostuvo con Vinicius Jr. en la semifinal de la Supercopa de España o

Ante la acusación, el lateral del Mallorca responde: “yo nunca me he reído de las gradas. Yo nunca te he gritado y puedo ser agresivo también”.

La molestia del colombiano incrementa y en un tono bastante molesto le dice al hincha que le está levantando la voz: “yo soy un señor, yo no soy un niño. Pero yo no voy a permitir que usted venga y me grite así. Ni mi papá me grita”.

En medio de la discusión, el hincha se le empieza a acercar y es ahí cuando los otros que estaban ahí comienzan lo interceptan para que no avance más.

De fondo se escucha como le gritan al jugador de la selección Colombia: “Ni se te ocurra levantarle el dedo al niño, gilipollas”.

El enfrentamiento se da luego de que el Mallorca cayera 2-1 ante el Rayo Vallecano, quedando así cerca de la zona del descenso.