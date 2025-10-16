Esta facultad de la UCV se rebela y felicita a Machado por su Nobel: Su ejemplo nos recuerda que la democracia no se hereda, se conquista

Tras un debate intenso, la decisión fue por consenso: El consejo de la facultad de ciencias jurídicas y políticas de la Universidad Central de Venezuela, debía pronunciarse y felicitar a María Corina Machado.

A continuación, el comunicado:

El comunicado salió finalmente el miércoles 15 de octubre, cinco días después de que Noruega anunciara al mundo el reconocimiento a la venezolana que encabezó la más grande epopeya pre y post electoral para vencer con votos a la dictadura.

El mensaje de los juristas fue diáfano: Reconocer el ejemplo de María Corina Machado y felicitarla, a pesar de los esfuerzos del régmen de Maduro de silenciar la noticia y castigar a quien se atreva a celebrar el hito, que ya quedará para siempre en la historia de Venezuela.

"El consejo de la facultad de ciencias jurídicas y políticas de la Universidad Central de Venezuela, por unanimidad, celebra con orgullo el otorgamiento del premio Nobel de la Paz dos mil veinticinco a una venezolana, María Corina Machado, en reconocimiento a su valiente y persistente defensa de la democracia, los derechos humanos y la paz en Venezuela.

Este galardón internacional honra los valores que sustentan nuestra misión consagrada en la ley de universidades, el compromiso con la verdad, la justicia y la libertad, así como la promoción del pensamiento democrático al servicio del bien común.

Desde esta facultad formadora de juristas, politólogos y ciudadanos comprometidos con la vida pública, reafirmamos nuestra convicción de que el conocimiento y la razón son las herramientas esenciales para construir instituciones justas, garantizar la dignidad humana y preservar la convivencia pacífica.

El ejemplo de la galardonada nos recuerda que la paz y la democracia no se heredan, se conquistan y se definen con valentía, ética y perseverancia.

En la ciudad de Caracas, a los quince días del mes de octubre del dos mil veinticinco".