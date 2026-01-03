NTN24
Sábado, 03 de enero de 2026
Sábado, 03 de enero de 2026
Explosiones en Venezuela

"Esta madrugada Venezuela ha sido objeto militar del Gobierno de Estados Unidos": Vladimir Padrino López

enero 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Vladimir Padrino López, ministro de Defensa del régimen venezolano / Bombardeo en Caracas - Fotos: X
Vladimir Padrino López, ministro de Defensa del régimen venezolano / Bombardeo en Caracas - Fotos: X
Las palabras del colaborador del régimen venezolano se dan al tiempo en que el presidente Trump anuncia que Nicolás Maduro fue capturado y sacado de Venezuela.

El ministro de Defensa del régimen venezolano, Vladimir Padrino López, se pronunció sobre los ataques aéreos que perpetró EE.UU. contra el país suramericano durante esta madrugada.

o

“La Fuerza Armada Nacional Bolivariana informa al mundo entero, que el pueblo venezolano ha sido objeto de la más criminal agresión militar por parte del Gobierno de los Estados Unidos”, expresó Padrino López en un mensaje difundido en redes sociales.

“Esta invasión representa el ultraje más grande que ha sufrido el país”, aseveró el jefe de la cúpula castrense de Venezuela.

Las palabras de Padrino López se dan al tiempo en que el presidente Trump anuncia que Nicolás Maduro fue capturado y sacado de Venezuela.

o

Vladimir Padrino López, recordemos, mantiene su estatus como fugitivo de la justicia de los Estados Unidos, enfrentando graves cargos y una recompensa millonaria por su captura.

En marzo de 2020, el Departamento de Justicia de EE. UU. acusó formalmente a Padrino López de conspirar con otros para distribuir cocaína a bordo de una aeronave registrada en los Estados Unidos.

o

Por consiguiente, el gobierno estadounidense ofrece una recompensa de 15 millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena. Esta cifra forma parte de una serie de recompensas contra la cúpula del gobierno de Nicolás Maduro.

Padrino López también se encuentra sancionado por la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) desde 2018, lo que implica el congelamiento de todos sus activos en jurisdicción estadounidense.

Temas relacionados:

Explosiones en Venezuela

Vladimir Padrino

Despliegue militar de Estados Unidos

Maduro

Captura

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Irán puede ser el escenario de un nuevo conflicto a gran escala tras contundente amenaza de Trump?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Lo que hace una década se diagnosticaba como una problemática de seguridad ciudadana, ha mutado a una insurgencia criminal compleja”: analista sobre la ola de violencia en Ecuador

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿En qué se diferencia la visa ‘Trump Gold Card’ de las visas tradicionales de inversión?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Nunca se conoce cuál es el criterio para determinar quién se queda y quién no": vicepresidente de Foro Penal habla sobre excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Nobel de Paz de María Corina Machado: un reconocimiento a la lucha por la democracia en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Trump Gold Card | Foto: AFP
visas

¿En qué se diferencia la visa ‘Trump Gold Card’ de las visas tradicionales de inversión?

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York (AFP)
Zohran Mamdani

El socialista musulmán Zohran Mamdani, nuevo alcalde de Nueva York, ya le dio la espalda a la política migratoria de Trump

Protestas de venezolanos (EFE)
Irán

¿Manifestaciones contra el régimen de Irán, aliado de Maduro, son un mensaje para los venezolanos?

Foto de referencia (AFP)
Irán

¿Irán puede ser el escenario de un nuevo conflicto a gran escala tras contundente amenaza de Trump?

Policía de Ecuador | Foto: AFP
Violencia en Ecuador

“Lo que hace una década se diagnosticaba como una problemática de seguridad ciudadana, ha mutado a una insurgencia criminal compleja”: analista sobre la ola de violencia en Ecuador

Más de Actualidad

Ver más
María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado, Nobel de Paz

“Hablamos con ella y eso fue lo que nos dijo” Organización Noruega del Nobel confirma a NTN24 que María Corina Machado asistirá personalmente a recibir su premio

Incautan buque petrolero cerca a las costas venezolanas / FOTO: Captura de video
Petróleos de Venezuela

“Son consecuencias de la burla del régimen a las sanciones”: exembajador de Venezuela en Canadá sobre incautaciones a buques petroleros en Venezuela

Régimen de Nicolás Maduro | Foto EFE
Régimen de Maduro

Régimen de Maduro arremete contra EE.UU. y advierte que tienen la “capacidad para reaccionar y defender nuestro espacio aéreo”

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Opinión

Latinoamérica en 2026 y el desplome total de la marea rosa izquierdista

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado, Nobel de Paz

“Hablamos con ella y eso fue lo que nos dijo” Organización Noruega del Nobel confirma a NTN24 que María Corina Machado asistirá personalmente a recibir su premio

Incautan buque petrolero cerca a las costas venezolanas / FOTO: Captura de video
Petróleos de Venezuela

“Son consecuencias de la burla del régimen a las sanciones”: exembajador de Venezuela en Canadá sobre incautaciones a buques petroleros en Venezuela

Avión de Air Europa - Foto de referencia: AFP
Vuelos cancelados

Air Europa extiende la fecha de cancelación de vuelos a Venezuela

Donald Trump y Nicolás Maduro (AFP)
Régimen venezolano

Régimen de Venezuela califica de "irracional" el bloqueo a petroleros anunciado por Trump: "el objetivo es robarse las riquezas"

Régimen de Nicolás Maduro | Foto EFE
Régimen de Maduro

Régimen de Maduro arremete contra EE.UU. y advierte que tienen la “capacidad para reaccionar y defender nuestro espacio aéreo”

Incendio en Hong Kong - AFP
Hong Kong

Asciende a 160 la cifra de muertos en Hong Kong y aún seis personas permanecen desaparecidas

Jorge Rodríguez - Foto Juan Barreto, AFP
Jorge Rodríguez

La escatológica descarga de Jorge Rodríguez contra María Corina Machado: "Anda a decirle narcotraficante al c..."

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre