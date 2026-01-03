"Esta madrugada Venezuela ha sido objeto militar del Gobierno de Estados Unidos": Vladimir Padrino López

El ministro de Defensa del régimen venezolano, Vladimir Padrino López, se pronunció sobre los ataques aéreos que perpetró EE.UU. contra el país suramericano durante esta madrugada.

“La Fuerza Armada Nacional Bolivariana informa al mundo entero, que el pueblo venezolano ha sido objeto de la más criminal agresión militar por parte del Gobierno de los Estados Unidos”, expresó Padrino López en un mensaje difundido en redes sociales.

“Esta invasión representa el ultraje más grande que ha sufrido el país”, aseveró el jefe de la cúpula castrense de Venezuela.

Las palabras de Padrino López se dan al tiempo en que el presidente Trump anuncia que Nicolás Maduro fue capturado y sacado de Venezuela.

Vladimir Padrino López, recordemos, mantiene su estatus como fugitivo de la justicia de los Estados Unidos, enfrentando graves cargos y una recompensa millonaria por su captura.

En marzo de 2020, el Departamento de Justicia de EE. UU. acusó formalmente a Padrino López de conspirar con otros para distribuir cocaína a bordo de una aeronave registrada en los Estados Unidos.

Por consiguiente, el gobierno estadounidense ofrece una recompensa de 15 millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena. Esta cifra forma parte de una serie de recompensas contra la cúpula del gobierno de Nicolás Maduro.

Padrino López también se encuentra sancionado por la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) desde 2018, lo que implica el congelamiento de todos sus activos en jurisdicción estadounidense.