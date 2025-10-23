NTN24
Jueves, 23 de octubre de 2025
Jueves, 23 de octubre de 2025
J. D. Vance

Vicepresidente de Estados Unidos rechazó cualquier anexión israelí en Cisjordania

octubre 23, 2025
Por: Redacción NTN24
JD Vance, vicepresidente estadounidense - Foto EFE
JD Vance, vicepresidente estadounidense - Foto EFE
El Parlamento israelí se pronunció a favor de examinar dos proyectos de ley destinados a ampliar la soberanía israelí en Cisjordania, un territorio palestino ocupado por Israel desde 1967.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, condenó este jueves las discusiones en el Parlamento israelí de proyectos de anexión en Cisjordania ocupada, tras críticas similares del jefe de la diplomacia de Washington, Marco Rubio, antes de su viaje a Israel.

El Parlamento israelí se pronunció a favor de examinar dos proyectos de ley destinados a ampliar la soberanía israelí en Cisjordania, un territorio palestino ocupado por Israel desde 1967.

Pero para Washington, estos proyectos amenazan los esfuerzos para consolidar el frágil cese el fuego en la Franja de Gaza tras dos años de guerra, desencadenada por un ataque de Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023.

"La política de la administración Trump es que Cisjordania no será anexionada por Israel, y esa seguirá siendo nuestra política", subrayó Vance al terminar su visita al Estado hebreo.

"Si se trataba de una maniobra política, fue una maniobra política muy estúpida y yo personalmente lo considero un insulto", insistió.

o

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró también antes de viajar a Israel que estos nuevos pasos hacia la anexión de Cisjordania "amenazan" el acuerdo de paz promovido por el presidente Donald Trump.

"No es algo que podamos apoyar por el momento", subrayó el jefe de la diplomacia estadounidense, que prevé reunirse el viernes con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Trump aseguró a finales de septiembre que la anexión de los territorios palestinos ocupados estaba fuera de discusión. "Eso no va a suceder, ya hemos tenido suficiente", dijo a los periodistas en el Despacho Oval.

Altos funcionarios de Washington se suceden en Israel para intentar asegurar el frágil alto el fuego en la franja costera, que entró en vigor el 10 de octubre y se basa en un plan propuesto por Trump.

El acuerdo pareció tambalearse el domingo tras mortales enfrentamientos en Gaza y las acusaciones mutuas de violaciones de la tregua.

Tras reunirse con Netanyahu el miércoles, Vance reconoció que los próximos pasos del acuerdo, entre los que se incluyen el desarme del movimiento islamista Hamás y la reconstrucción de Gaza, iban a ser "muy difíciles".

"Tenemos ante nosotros una tarea muy, muy difícil, que es desarmar a Hamás y reconstruir Gaza, mejorar la vida de la población de Gaza, pero también garantizar que Hamás deje de ser una amenaza para nuestros amigos en Israel", aseguró Vance.

o

La primera fase del pacto prevé, además del cese al fuego, la liberación de todos los rehenes -vivos y muertos- en manos de Hamás desde su ataque contra Israel.

También la retirada israelí de Gaza y la llegada de ayuda humanitaria para la población de Gaza.

El 13 de octubre, Hamás liberó a 20 rehenes vivos. También debía devolver en esa fecha 28 cadáveres de cautivos, pero hasta ahora solo entregó 15, alegando dificultades para encontrar los restos en el territorio devastado por la ofensiva israelí lanzada en represalia por el ataque del grupo islamista.

Israel devolvió a cambio 195 cuerpos de palestinos y sus fuerzas se replegaron en algunas zonas de Gaza, aunque siguen controlando aproximadamente la mitad del territorio palestino. Según la ONU, la ayuda humanitaria sigue siendo insuficiente.

Temas relacionados:

J. D. Vance

Estados Unidos

Israel

Cisjordania

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"No podemos permitir que Petro nos ponga en peligro, todo porque está sirviendo a su socio Maduro": Miguel Uribe Londoño, precandidato presidencial en Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La situación de presión que tiene Maduro hoy nunca la había vivido": Alejandro Hernández sobre crisis en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Queda el gobierno de corrupción para ratos”: lapsus en el Senado por parte de la vicepresidenta segunda de España

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Temía morir como esclava sexual": las crudas palabras de Virginia Giuffre que ponen contra las cuerdas al príncipe Andrés

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Se profundiza la crisis: Petro arremete de nuevo contra Trump y asegura que “actúa con vísceras y no con cerebro”

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Se ha convertido Ecuador en el principal punto de salida de la droga como sugiere Gustavo Petro?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro tiene sobre su pecho un cartel que lo califica como terrorista": Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro y Donald Trump / FOTO: EFE
Donald Trump

"Él es un matón y es un hombre malo... y más le vale cuidarse, o tomaremos acciones muy serias contra él y su país": Trump cuestionó duramente de nuevo a Petro

Estados Unidos confirma ataque contra una nueva lancha señalada de transportar drogas en el Pacífico
Narcotráfico

Estados Unidos confirma ataque contra una nueva lancha señalada de transportar drogas, la primera destruida en el Pacífico

Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Administración Trump

Administración Trump ya habría dado la orden de “eliminar a Nicolás Maduro” según The Washington Post

Daniel Noboa, presidente de Ecuador - AFP
Daniel Noboa

Investigan presunto intento de envenenamiento contra el presidente Daniel Noboa en Ecuador

María Elvira Salazar, congresista estadounidense (EFE)
María Elvira Salazar

Congresista republicana María Elvira Salazar cuestiona a Petro en NTN24: “ha permitido que crezcan 300% las plantaciones de coca, una vergüenza para el país”

Más de Actualidad

Ver más
Ana Karina García, activista venezolana, víctima de hostigamiento en Bogotá - Foto: IG @anak1402
Activistas

“Estoy convencida de que esto tiene que ver con la persecución política transnacional”: Ana Karina García, activista venezolana, víctima de hostigamiento en Bogotá

Régimen de Maduro | Foto EFE
Desapariciones forzadas

“En Venezuela todos son vulnerables": denuncian la desaparición forzada de la madre del capitán Antonio Sequea

Senado de Estados Unidos / FOTO: AFP
Estados Unidos

Senado de EE.UU. rechaza extender gasto presupuestario y prolonga cierre del gobierno

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula y su defensa a Maduro evidencian fracturas y fracasos de la izquierda latinoamericana

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Opinión

Del desorden criminal al orden de la paz. Lo que silencia Pérez Esquivel

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Ana Karina García, activista venezolana, víctima de hostigamiento en Bogotá - Foto: IG @anak1402
Activistas

“Estoy convencida de que esto tiene que ver con la persecución política transnacional”: Ana Karina García, activista venezolana, víctima de hostigamiento en Bogotá

Régimen de Maduro | Foto EFE
Desapariciones forzadas

“En Venezuela todos son vulnerables": denuncian la desaparición forzada de la madre del capitán Antonio Sequea

Stephen Graham y Owen Cooper en los Emmy Awards - Foto AFP
Series

Creador y actor de la exitosa serie 'Adolescencia' de Netflix hace enigmática invitación a la audiencia: así es como se puede participar

Dina Boluarte, presidente de Perú - Foto EFE
Perú

Fiscalía pide prohibir que expresidente Dina Boluarte salga de Perú

Senado de Estados Unidos / FOTO: AFP
Estados Unidos

Senado de EE.UU. rechaza extender gasto presupuestario y prolonga cierre del gobierno

Gustavo Petro | Foto EFE
Colombia

Estados Unidos baja la calificación de Colombia en la lucha contra la trata de personas por primera vez en nueve años

Piden intercepción del papa en la situación de presos políticos en Venezuela - EFE
Presos políticos

Piden que el papa León XIV interceda en la liberación de todos los presos políticos en Venezuela antes de la canonización de José Gregorio Hernández

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda