Estados Unidos critica políticas "irresponsables" del presidente Petro ante la ONU: "está socavando el progreso hacia una paz duradera"

Estados Unidos criticó este viernes las políticas "irresponsables" del presidente colombiano Gustavo Petro y cuestionó la pertinencia de extender la misión política de la ONU en el país sudamericano.

Washington le revocó la visa a Petro la semana pasada luego de que, durante un discurso en plena calle de Nueva York, al margen de la Asamblea General de la ONU, instara al ejército estadounidense a "desobedecer" al presidente Donald Trump.

"Las políticas del presidente Petro para la paz y la seguridad, en Colombia y en todo el mundo, son francamente irresponsables" y han llevado a su país a una "mayor inestabilidad y violencia", dijo el embajador estadounidense Mike Waltz durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación del país sudamericano.

Washington "obviamente apoya la paz y la seguridad en Colombia y la justicia para las víctimas del narcoterrorismo", agregó Waltz. "Sin embargo, lamentablemente, el actual gobierno colombiano y la continua politización están socavando el progreso hacia una paz duradera", afirmó.

Waltz también acusó a la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, creada en 2017 principalmente para ayudar a los rebeldes de las FARC a reintegrarse a la sociedad, de haber ampliado su mandato "para reflejar excesivamente las prioridades políticas", incluyendo "el apoyo a las minorías étnicas".

Estados Unidos está "examinando detenidamente el mandato de esta misión y considerando si merece el apoyo continuo del Consejo", que se espera que decida sobre su renovación a finales de octubre, señaló.

La mayoría de los oradores en la reunión del viernes destacaron la importancia de la misión en Colombia, dado el riesgo de violencia política que se vive en el territorio nacional de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

Desde su creación, "la misión ha promovido la adopción de medidas para prevenir incidentes de seguridad y ha dado la voz de alarma en numerosas ocasiones cuando se han identificado amenazas contra civiles, incluidos excombatientes", comentó Miroslav Jenca, su nuevo jefe.

Entretanto, la relación bilateral de Colombia y Estados Unidos continúa afectándose desde que Petro no reconoció al Cartel de los Soles como una organización terrorista encabezada por Nicolás Maduro, como lo estableció la administración del presidente Donald Trump.

La Casa Blanca consideró "errático" al mandatario colombiano en varias de sus decisiones y no lo vio como un "un buen socio en lo que respecta a enfrentar a los carteles de la droga", según dijo en su momento el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio.

Teniendo en cuenta esas consideraciones, Estados Unidos descertificó a Colombia a mediados de septiembre en la lucha contra las drogas y lo designó, junto a Afganistán, Bolivia, Birmania y Venezuela, como países que "han fallado de manera demostrable durante los últimos 12 meses en cumplir sus obligaciones bajo acuerdos internacionales antidrogas y en tomar las medidas requeridas".

Aunque otros países de la región e incluso el mismo Senado de la República de Colombia reconocieron la existencia del Cartel de los Soles y su papel criminal, el Gobierno del presidente Petro se rehúsa a adherirse a la designación.