NTN24
Viernes, 03 de octubre de 2025
Viernes, 03 de octubre de 2025
Consejo de Seguridad de la ONU

Estados Unidos critica políticas "irresponsables" del presidente Petro ante la ONU: "está socavando el progreso hacia una paz duradera"

octubre 3, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Gustavo Petro/ Mike Waltz - Fotos AFP
Gustavo Petro/ Mike Waltz - Fotos AFP
El embajador estadounidense cuestionó además la pertinencia de extender la misión política de la ONU en el país sudamericano.

Estados Unidos criticó este viernes las políticas "irresponsables" del presidente colombiano Gustavo Petro y cuestionó la pertinencia de extender la misión política de la ONU en el país sudamericano.

Washington le revocó la visa a Petro la semana pasada luego de que, durante un discurso en plena calle de Nueva York, al margen de la Asamblea General de la ONU, instara al ejército estadounidense a "desobedecer" al presidente Donald Trump.

o

"Las políticas del presidente Petro para la paz y la seguridad, en Colombia y en todo el mundo, son francamente irresponsables" y han llevado a su país a una "mayor inestabilidad y violencia", dijo el embajador estadounidense Mike Waltz durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación del país sudamericano.

Washington "obviamente apoya la paz y la seguridad en Colombia y la justicia para las víctimas del narcoterrorismo", agregó Waltz. "Sin embargo, lamentablemente, el actual gobierno colombiano y la continua politización están socavando el progreso hacia una paz duradera", afirmó.

Waltz también acusó a la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, creada en 2017 principalmente para ayudar a los rebeldes de las FARC a reintegrarse a la sociedad, de haber ampliado su mandato "para reflejar excesivamente las prioridades políticas", incluyendo "el apoyo a las minorías étnicas".

o

Estados Unidos está "examinando detenidamente el mandato de esta misión y considerando si merece el apoyo continuo del Consejo", que se espera que decida sobre su renovación a finales de octubre, señaló.

La mayoría de los oradores en la reunión del viernes destacaron la importancia de la misión en Colombia, dado el riesgo de violencia política que se vive en el territorio nacional de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

Desde su creación, "la misión ha promovido la adopción de medidas para prevenir incidentes de seguridad y ha dado la voz de alarma en numerosas ocasiones cuando se han identificado amenazas contra civiles, incluidos excombatientes", comentó Miroslav Jenca, su nuevo jefe.

Entretanto, la relación bilateral de Colombia y Estados Unidos continúa afectándose desde que Petro no reconoció al Cartel de los Soles como una organización terrorista encabezada por Nicolás Maduro, como lo estableció la administración del presidente Donald Trump.

La Casa Blanca consideró "errático" al mandatario colombiano en varias de sus decisiones y no lo vio como un "un buen socio en lo que respecta a enfrentar a los carteles de la droga", según dijo en su momento el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio.

Teniendo en cuenta esas consideraciones, Estados Unidos descertificó a Colombia a mediados de septiembre en la lucha contra las drogas y lo designó, junto a Afganistán, Bolivia, Birmania y Venezuela, como países que "han fallado de manera demostrable durante los últimos 12 meses en cumplir sus obligaciones bajo acuerdos internacionales antidrogas y en tomar las medidas requeridas".

o

Aunque otros países de la región e incluso el mismo Senado de la República de Colombia reconocieron la existencia del Cartel de los Soles y su papel criminal, el Gobierno del presidente Petro se rehúsa a adherirse a la designación.

Temas relacionados:

Consejo de Seguridad de la ONU

Gobierno Petro

Lucha contra las drogas

Cartel de Los Soles

Administración Trump

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Honoris causa a la dictadura: Maduro se otorga “doctorado” mientras enciende la Navidad desde el Helicoide, símbolo de tortura

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Estados Unidos "se está preparando para algo que podría ocurrir": exagente del FBI sobre despliegue contra carteles de la droga y entrenamientos en el Caribe

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Experto explica las implicaciones del aviso de Trump de un "conflicto armado formal" contra los carteles de droga

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan motivaciones de los jóvenes de la Generación Z por manifestarse contra el sistema

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Estados Unidos intensifica ejercicios militares en el Caribe y revela imágenes cargando aviones F35 con misiles

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Segundo día de cierre del Gobierno de EE. UU.: el presidente Trump anunció "miles" de despedidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"A Evo Morales le conviene un triunfo de Rodrigo Paz": Orlando Avendaño sobre elecciones en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia
Régimen de Maduro

Honoris causa a la dictadura: Maduro se otorga “doctorado” mientras enciende la Navidad desde el Helicoide, símbolo de tortura

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Gobierno de Estados Unidos

Experto explica las implicaciones del aviso de Trump de un "conflicto armado formal" contra los carteles de droga

Foto X: @USMC
Despliegue militar de Estados Unidos

Estados Unidos "se está preparando para algo que podría ocurrir": exagente del FBI sobre despliegue contra carteles de la droga y entrenamientos en el Caribe

El Helicoide | Foto x:@hcapriles
El Helicoide

"Afuera había risas mientras adentro hay personas que están viviendo un infierno": hija de preso político sobre acto de fuegos artificiales en el Helicoide

Capitolio de Washington DC (AFP)
Gobierno de Estados Unidos

Segundo día de cierre del Gobierno de EE. UU.: el presidente Trump anunció "miles" de despedidos

Más de Actualidad

Ver más
Elizabeth Valero - Foto Mujeres de Ataque/ Paisaje de Cundinamarca - Foto EFE
Servicios públicos

"Cuando nos enfrentamos a un cargo público la ética tiene que estar por encima de todo": Elizabeth Valero, gerente general de ACODER

Camisa con el escrito 'TPS', acompañado por la bandera de Venezuela - Foto de referencia: EFE
TPS

Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. anuncia fin del TPS para venezolanos a partir del 10 de septiembre

Receta pan de garbanzos | Foto Canva
Ponte al Día

Aprende a preparar pan de garbanzo y avena: la receta saludable y crocante perfecta para desayunos, meriendas o cenas

Opinión

Ver más
Arturo McFields Asamblea General de la ONU

Histórica Asamblea de la ONU sin los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Elizabeth Valero - Foto Mujeres de Ataque/ Paisaje de Cundinamarca - Foto EFE
Servicios públicos

"Cuando nos enfrentamos a un cargo público la ética tiene que estar por encima de todo": Elizabeth Valero, gerente general de ACODER

Fernando Delfino
Venevisión

Murió el arquitecto, fashonista y presentador venezolano Fernando Delfino

Camisa con el escrito 'TPS', acompañado por la bandera de Venezuela - Foto de referencia: EFE
TPS

Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. anuncia fin del TPS para venezolanos a partir del 10 de septiembre

Cristiano Ronaldo y James Rodríguez | Foto: EFE
Cristiano Ronaldo

La Portugal de Cristiano Ronaldo podría enfrentarse por primera vez en su historia a la Selección Colombia

Gustavo Petro, presidente de Colombia y Natalia Molano, portavoz en español del Departamento de Estado de Estados Unidos - Foto EFE
Departamento de Estado de Estados Unidos

Estados Unidos dice que postura del presidente Petro "es decepcionante" y resalta que "la retórica no lleva a muchos resultados"

El elogio de DT de Flamengo a Jorge Carrascal en los octavos de final de la Libertadores - Foto: EFE
Copa Libertadores

El elogio de Filipe Luis a Jorge Carrascal, tras su aporte en la clasificación de Flamengo a semis de la Libertadores

Receta pan de garbanzos | Foto Canva
Ponte al Día

Aprende a preparar pan de garbanzo y avena: la receta saludable y crocante perfecta para desayunos, meriendas o cenas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda