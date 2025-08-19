NTN24
Martes, 19 de agosto de 2025
Julio Chávez

Estados Unidos entregó a México al boxeador Julio César Chávez Jr, acusado de nexos con narcotráfico

agosto 19, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
Julio César Chávez Jr. - AFP
El pugilista, hijo de la leyenda del boxeo mexicano Julio César Chávez, fue entregado el mediodía del lunes en el cruce fronterizo de Sonora.

Estados Unidos entregó a México al boxeador mexicano Julio César Chávez Jr, detenido en Los Ángeles y acusado de vínculos con el narcotráfico, informó este martes el Registro Nacional de Detenciones.

El pugilista, hijo de la leyenda del boxeo mexicano Julio César Chávez, fue entregado el mediodía del lunes en el cruce fronterizo de Sonora (noroeste) y trasladado a un penal del mismo estado, detalla el registro.

"Fue deportado" y "había una orden de aprehensión en México", dijo la presidenta Claudia Sheibaum en su conferencia matutina.

Chávez Jr, de 39 años, fue trasladado por policías federales a un penal de la ciudad de Hermosillo, capital de Sonora, añadió el registro.

El boxeador fue arrestado el 2 de julio por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras brindar información fraudulenta en su solicitud de residencia permanente en Estados Unidos.

Posteriormente, la Fiscalía General mexicana informó a Estados Unidos que Chávez Jr es acusado de "delincuencia organizada y tráfico de armas".

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos también los señaló como "un asociado al cartel de Sinaloa".

