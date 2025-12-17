Fiebre, flema y malestar general: El virus circulante que tiene a los venezolanos "engripados"

Un virus circulante, tiene a los venezolanos engripados por estas fechas decembrinas que coinciden con las vacaciones y las bajas temperaturas.

Y es que la influenza y otros virus respiratorios están en aumento, advirtió este martes la responsable de la Unidad de Amenazas Respiratorias Globales del Departamento de Gestión de Amenazas Epidémicas y Pandémicas de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La doctora Wenqing Zhang dijo a los periodistas en Ginebra que este año está marcado por "la aparición y la rápida expansión de un nuevo subgrupo genético del virus AH3N2".

La nueva variante, denominada J.2.4.1 o subclado K, fue detectada por primera vez en agosto en Australia y Nueva Zelanda y desde entonces ha sido identificada en más de 30 países, señaló.

En Venezuela, la doctora Patricia Valenzuela, infectóloga y expresidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, advirtió sobre la circulación simultánea de los virus.

Aunque recomendó estar alerta, dijo que hasta ahora no hay riesgo de colapso sanitario.

El informe semanal de la OPS sobre la vigilancia del virus respiratorio permite hacer seguimiento a la evolución y comportamiento de los virus. "Esto está pasando en América del Norte, Andina y el Caribe", dijo Valenzuela en una entrevista de radio.

Los síntomas son los típicos; malestar general, fiebre, flema y tos, aunque puede variar según el paciente.

La OMS estima que se producen alrededor de mil millones de casos de gripe estacional cada año, incluidos hasta cinco millones de casos de enfermedad respiratoria grave.