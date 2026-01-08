NTN24
Jueves, 08 de enero de 2026
Donald Trump

Trump sugiere que EE. UU. podría manejar el petróleo venezolano por mucho tiempo: "solo el tiempo lo dirá"

enero 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Washington ha exigido a la nueva cabeza de la dictadura, la encargada Delcy Rodríguez, acceso total a la explotación de las inmensas reservas venezolanas.

El presidente Donald Trump afirmó el miércoles que Estados Unidos podría controlar Venezuela y explotar sus reservas de petróleo durante años, tras la captura del presidente Nicolás Maduro.

En una entrevista con The New York Times, el mandatario republicano dijo, respecto a cuánto tiempo cree que Washington mantendrá un control directo sobre el país sudamericano, que "solo el tiempo lo dirá".

Posteriormente, cuando le preguntaron si hablaba de tres meses, seis meses o un año, Trump respondió: "Diría que mucho más".

Fuerzas estadounidenses detuvieron al jefe del régimen venezolano, Nicolás Maduro, el 3 de enero y se lo llevaron a Nueva York, bajo acusaciones de narcotráfico.

Tras esto, Washington ha exigido a la nueva cabeza de la dictadura, la encargada Delcy Rodríguez, acceso total a la explotación de las inmensas reservas venezolanas.

El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, dijo previamente que Washington controlará las ventas de petróleo venezolano "indefinidamente".

Rodríguez mantuvo este miércoles una reunión con los miembros de la Asamblea Nacional ilegítima en el Palacio de Miraflores, desde donde también se refirió a los acuerdos petroleros.

Rodríguez aseguró que presentará ante la Asamblea Nacional ilegítima un proyecto de “mejora del sistema eléctrico en Venezuela” y también en materia comercial sobre exportaciones e importaciones.

La nueva cabeza del régimen venezolano se refirió sutilmente al

comunicado del presidente Donald Trump, quien aseguró que Venezuela comprará productos a Estados Unidos. “Queremos que nuestras importaciones sean las estrictamente necesarias”, dijo.

A su vez, se refirió al acuerdo petrolero con Estados Unidos para la entrega de entre 20 y 50 millones de barriles. “Venezuela está abierta a relaciones energéticas donde todas las partes estén beneficiadas, donde la cooperación económica esté bien determinada en contratos comerciales”, dijo.

