Martes, 30 de diciembre de 2025
Donald Trump

Estados Unidos impone sanciones a 10 personas y entidades por el comercio de drones entre Irán y Venezuela

diciembre 30, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EFE)
El Tesoro afirmó que los vehículos aéreos no tripulados y su programa balístico "amenazan a Estados Unidos”.

Estados Unidos anunció este martes nuevas sanciones contra Irán y Venezuela por el comercio de drones entre los dos países, una medida que llega cuando Washington intensifica su presión sobre el régimen de Nicolás Maduro.

El Departamento de Tesoro estadounidense sancionó a 10 individuos y organizaciones de Venezuela e Irán por la compra de drones de diseño iraní y los esfuerzos para adquirir sustancias químicas para misiles balísticos, entre otras cuestiones.

"El Tesoro está haciendo rendir cuentas a Irán y Venezuela por su agresiva e imprudente propagación de armas mortales en todo el mundo", dijo John Hurley, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera.

"Continuaremos tomando medidas rápidas para impedir que quienes utilicen el complejo militar-industrial de Irán puedan acceder al sistema financiero de Estados Unidos", agregó Hurley en un comunicado.

El Tesoro de Estados Unidos afirmó que los vehículos aéreos no tripulados y su programa balístico "amenazan a Estados Unidos y a personal aliado en Oriente Medio y desestabiliza el comercio en el mar Rojo".

Entre los entes sancionados está la venezolana Empresa Aeronáutica Nacional y su presidente, José Jesús Urdaneta. El Departamento del Tesoro aseguró que la compañía compró drones iraníes.

"La continua provisión de armas convencionales de Irán a Caracas es una amenaza a los intereses de Estados Unidos en nuestra región", dijo Thomas Piggot, portavoz del Departamento de Estado, en otro comunicado.

Piggot afirmó que la empresa "había contribuido a la venta" de drones de combate "por valor de millones de dólares".

"Las organizaciones e individuos designados demuestran que Irán está activamente promoviendo sus vehículos aéreos no tripulados y continúa adquiriendo artículos relacionados con misiles, violando las restricciones de la ONU", añadió.

Trump dijo el lunes que Estados Unidos atacó y destruyó un muelle usado por presuntas lanchas del narcotráfico de Venezuela, en el que sería el primer ataque terrestre en la campaña militar contra el tráfico desde América Latina.

