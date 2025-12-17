NTN24
Miércoles, 17 de diciembre de 2025
"Estaban destruyendo nuestra población, entrando drogas por el océano, y las cifras han caído 94%": Donald Trump en discurso a la nación

diciembre 17, 2025
Por: Redacción NTN24
El mandatario estadounidense ofreció un discurso a la nación sobre el balance de su gestión tras asumir el cargo en enero pasado.

Cuando está por cumplir su primer año de gobierno, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció un discurso a la nación en el que habló de sus principales logros y de su gestión.

Desde la Casa Blanca, el mandatario republicano habló de su lucha contra las drogas ilegales, la economía, la salud, los aranceles, la migración, el empleo e indicó que “está poniendo a Estados Unidos primero”.

“Ahora tienen un presidente que lucha por el pueblo trabajador de Estados Unidos, que cumpla con las leyes, que quiere que este país funcione (...) en menos de un año hemos tenido mucho éxito, desde el primer día tomé acciones inmediatas para frenar la invasión de nuestra frontera sur”, dijo.

Añadió que “en muy pocos meses” el país pasó de “lo peor a lo mejor”.

“Diseminaron los carteles sedientos de sangre… lo hicimos por nosotros mismos y estamos muy orgullosos porque estaban envenenando, estaban destruyendo nuestra población entrando drogas por el océano, por el mar y las cifras han caído al 94%”, aseguró.

Por otro lado, Trump señaló que Estados Unidos tiene “el Ejército más poderoso del mundo” y que “nadie se le acerca”.

“Hemos acabado con ocho guerras, hemos destruido la amenaza de Irán y hemos acabado con la guerra en Gaza por primera vez en miles de años, trayendo paz a Oriente Medio y asegurando la liberación de los secuestrados, tanto vivos como muertos”, añadió.

En cuanto a la economía de la Unión Americana, el mandatario argumentó que el país se está recuperando: “La última administración y sus aliados en el Congreso saquearon nuestro Tesoro por millones de dólares, elevando los precios de los medicamentos a niveles que nunca antes había visto (...) todo está bajando y se está bajando rápidamente”.

Además, mencionó a los aranceles y dijo que es “su palabra favorita”, a la que le atribuyó la inversión extranjera que ha llegado al país.

“Hace un año nuestro país estaba absolutamente muerto. Listo para el fracaso completo. Ahora somos el país más duro en cualquier parte del mundo (...) hemos hecho mucho más dinero que cualquier otra persona pensó por los aranceles”, comentó.

Trump concluyó su mensaje asegurando que Estados Unidos es respetado de nuevo “como nunca antes”.

Temas relacionados:

Discurso

Donald Trump

Estados Unidos

