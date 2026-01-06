¿Cuál será el futuro de Venezuela tras la captura de Maduro? Expertos responden si es conveniente un llamado a elecciones antes del plazo establecido por Trump

La administración de Donald Trump ha fijado un plazo de 18 meses para la reconstrucción de Venezuela y su infraestructura petrolera antes de considerar la celebración de nuevas elecciones, según declaraciones recientes del presidente estadounidense.

Esta postura genera debate entre expertos sobre la legitimidad del resultado electoral de 2024 y el camino hacia la transición democrática.

"Dieciocho meses es el periodo que da para lo que he llamado la reconstrucción de Venezuela, de su infraestructura que permite extraer el petróleo", explicó Trump durante un encuentro con congresistas republicanos.

El mandatario estadounidense también reveló en las últimas horas que estaría cerrando el Helicoide, descrito como un gran centro de tortura en Caracas, aunque no hay confirmación oficial más allá de sus palabras.

En este contexto, la organización Vente Venezuela emitió un comunicado demandando tres acciones inmediatas: "Ha llegado la hora de liberar a los presos políticos, restablecer la verdad y hacer prevalecer la justicia sobre la impunidad".

Este llamado coincide con la designación por parte de Delcy Rodríguez de Enrique González López, un militar señalado por su participación en torturas a presos políticos, como nuevo jefe de la Guardia de Honor del régimen venezolano,

José de Bastos, periodista y politólogo, y Juan Villasmil, investigador del Center For a Secure Free Society, analizaron en Club de Prensa el futuro de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

“Ninguna transición es simple, vamos a necesitar negociar y presionar. Estados Unidos va a empezar empujando poco a poco para vaciar el régimen y empujar una elección”, señaló Villasmil.

Por su parte, José de Bastos, señaló que “una elección nueva trae una serie de riesgos” y aseguró que podría ser una salida “lógica”. “Aunque ciertamente pueda sonar bien, hay que abonar mucho el terreno antes de unas elecciones justas”, declaró.