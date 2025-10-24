NTN24
Viernes, 24 de octubre de 2025
Petro en Lista Clinton

Estados Unidos oficializó suspensión de ayudas para la lucha contra el narcotráfico en Colombia debido a "ineficaces políticas" del presidente Gustavo Petro

octubre 24, 2025
Por: Redacción NTN24
Marco Rubio | Foto: EFE
El Departamento de Estado indicó que la decisión refleja "las fallas e incompetencia de Gustavo Petro y su círculo íntimo".

El Departamento de Estado de Estados Unidos oficializó, este viernes 24 de octubre, la suspensión de las ayudas económicas enviadas a Colombia para la lucha contra el narcotráfico.

“Debido a las desastrosas e ineficaces políticas antinarcóticos del presidente Gustavo Petro, el secretario de Estado, Marco Rubio, no certificará a Colombia según los criterios de la Ley de Asignaciones para el Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados de 2024, prorrogada por la Ley de Asignaciones Continuas para Todo el Año de 2025”, informó el Departamento en una nota de prensa.

Recordó que el presidente Trump dejó claro en su decisión del 15 de septiembre (sobre los Países con Mayores Tráficos de Drogas o los Principales Países Productores de Drogas Ilícitas para el Año Fiscal 2026) "que Colombia está ‘incumpliendo manifiestamente’ sus responsabilidades en materia de control de drogas”. “Desde entonces, Petro ha redoblado sus esfuerzos en la defensa de sus políticas fallidas”, precisó.

“Estados Unidos no ignorará el apaciguamiento y el envalentonamiento de Petro hacia los narcoterroristas. Estamos comprometidos a llevar a terroristas y narcotraficantes ante la justicia y a prevenir la entrada de drogas ilegales letales a nuestro país. No debe haber impunidad para los narcotraficantes ni para los actos de terrorismo o violencia perpetrados por grupos armados criminales”, expresó el Departamento.

El Departamento resaltó que Estados Unidos mantiene su firme “apoyo a las fuerzas de seguridad colombianas, al sector judicial y a los funcionarios departamentales y municipales”.

“Seguiremos colaborando con ellos en nuestros esfuerzos conjuntos para combatir el narcotráfico. La decisión de hoy no refleja la situación de estas instituciones, sino las fallas e incompetencia de Gustavo Petro y su círculo íntimo”, afirmó.

La confirmación del corte de las ayudas, recordó el Departamento, coincide con la decisión del Gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, de sancionar a cuatro ciudadanos colombianos, entre ellos el presidente Gustavo Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, por su participación en el tráfico ilícito mundial de drogas.

EE. UU. atacó una lancha presuntamente operada por el Tren de Aragua
Caribe

EE. UU. atacó una lancha presuntamente operada por el Tren de Aragua: "Si eres un narcoterrorista te trataremos como tratamos a Al-Qaeda"

Colombianos liberados por el régimen de Maduro / FOTO: EFE
Colombianos

Primeras imágenes y declaraciones de los colombianos liberados por el régimen de Maduro: “gracias a todos”

Gustavo Petro y Donald Trump (AFP)
Narcotráfico

Exoficiales de las Fuerzas Armadas analizan la crisis entre Petro y Trump: "Si EE. UU. dice que Petro es líder del narcotráfico, es porque tiene pruebas"

El expediente del ecuatoriano que logró sobrevivir al ataque de EE.UU.
Despliegue militar de Estados Unidos

Primicia NTN24: El expediente del ecuatoriano que logró sobrevivir al ataque de EE.UU. contra un semisumergible; no es un pescador, es un exconvicto reincidente

Diosdado Cabello - EFE
La Noche

Disidentes venezolanos denuncian en NTN24 amenazas del régimen de Maduro en el extranjero: "Hoy hay persecución transnacional en territorio colombiano"

Nicole Kidman y Keith Urban se separan / FOTO: EFE
Hollywood

Se le acabó el matrimonio a Nicole Kidman, la actriz se separó de Keith Urban tras 19 años juntos

María Corina Machado | Foto: EFE
Premio Nobel de la Paz

Israelíes felicitan a María Corina Machado por su Premio Nobel de Paz: “ha hecho cosas muy buenas para su país y el resto del mundo”

La solicitud de la familia de Eduardo Labrador al régimen venezolano - Foto: EFE
Oposicion venezolana

La familia del exdiputado Eduardo Labrador, venezolano encarcelado por el régimen, solicita atención médica prioritaria debido a su alto deterioro de salud

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

Ella es María Corina Machado, la cara visible de la oposición y la esperanza para la libertad de Venezuela

Ataque sicarial contra activistas venezolanos | Foto AFP
Sicariato

Atentado contra activistas venezolanos en Bogotá: la pista del vehículo que podría cambiar el rumbo de la investigación

Donald Trump | Foto EFE
Donald Trump

Trump se quejó de la foto que usó la revista Time para destacar su esfuerzo en el acuerdo de paz entre Hamás e Israel: "Me han 'borrado' el pelo"

Educación en Venezuela

Estos son los "tres momentos pedagógicos" tras el ajuste del calendario escolar en Venezuela

