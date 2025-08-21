NTN24
Despliegue militar de Estados Unidos

Estados Unidos vuelve a recomendar a sus ciudadanos abstenerse de viajar a Venezuela

agosto 21, 2025
Por: Redacción NTN24
Según el Foro Penal, en Venezuela hay más de 80 extranjeros detenidos por razones políticas, pero creen que la cifra es mayor.

"No viajar", advierte un nuevo mensaje de la Embajada de Estados Unidos para los asuntos de Venezuela, emitido este jueves en medio de una escalada de tensiones entre ambos países.

Este mismo jueves Estados Unidos anunció que sumaba un escuadrón anfibio a la flota que ha desplegado en el Caribe y que llegaría al límite del mar de Venezuela.

Los despliegues recientes tienen como objetivo, según Trump, abordar las amenazas a la seguridad nacional estadounidense provenientes de "organizaciones narcoterroristas" como el Cartel de los Soles y señala a Maduro y sus militares de comandar el envío de droga con esta organización.

Maduro ha tomado la movilización militar como una amenaza, mientras que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dijo este miércoles que todo extranjero que intente entrar a Venezuela de manera ilegal "aquí se queda".

Este jueves, Estados Unidos amitió una nueva advertencia.

"El Gobierno de los Estados Unidos advierte a cualquier ciudadano de los Estados Unidos o que tenga cualquier tipo de residencia en los Estados Unidos, que no viajen ni permanezcan en Venezuela".

Esto, agrega "debido a los graves riesgos de detención ilegal, tortura durante la detención, terrorismo, secuestro, prácticas policiales injustas, delitos violentos, y disturbios civiles".

Además el aviso pide denunciar cualquier información de ciudadano estadounidense detenido en Venezuela, a través de la cuenta: @ACSBogota@state.gov.

Y es que las detenciones bajo el régimen de Maduro no cesan, y la organización que brinda apoyo a las víctimas, Foro Penal, actualizó la cifra de presos políticos ubicándola en 948.

Del total, 852 son hombres y 96, mujeres, pero al menos 80 son consideradas de la tercera edad. En el grupo de detenidos hay 944 adultos y cuatro adolescentes con edades comprendidas entre los 14 y 17 años.

La lista incluye a 88 personas con nacionalidad extranjera.

 

