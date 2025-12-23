NTN24
Martes, 23 de diciembre de 2025
Presos políticos

"Estamos a horas de Nochebuena y son más de mil familias que van a tener sus mesas vacías, porque va a faltar alguien": activista de DD.HH. sobre presos políticos en Venezuela

diciembre 23, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
En entrevista con el programa La Noche de NTN24, el exprisionero político venezolano Edward Ocariz habló sobre la privativa de libertad, tortura y desaparición que ocurre en Venezuela debido a la tiranía que encabeza Nicolás Maduro.

A diciembre de 2025, la cifra oficial de presos políticos en Venezuela se sitúa en más de 1000. La cifra ha experimentado fluctuaciones durante el año en curso, debido a una política denominada "puerta giratoria", donde se producen nuevas detenciones arbitrarias, por parte de la tiranía de Nicolás Maduro, tras la liberación de otros prisioneros.

En medio de este sistema represor, trascienden denuncias de centros de tortura que operan dentro de penitenciarias en Venezuela.

Tal es el caso del ‘Cajón’, descrito como una celda de castigo ubicada dentro de la cárcel de Tocuyito (Carabobo). Allí, de acuerdo con reportes, los detenidos son recibidos con golpizas sistemáticas, privados de agua y alimentos, y sometidos a aislamiento extremo.

Edward Ocariz, activista de derechos humanos y exprisionero político venezolano, habló en el programa La Tarde de NTN24 sobre el asunto.

“Más de mil presos políticos venezolanos continúan tras los barrotes... Estamos a horas de Nochebuena, y son más de mil familias que van a tener sus mesas vacías, porque va a faltar alguien”, expresó Ocariz.

“Hay 145 desaparecidos y es una cifra alarmante... Así como esta celda, el cajón, en Tocuyito, gran parte de los centros de reclusión tienen sus centros de tortura”, acotó.

Una gran parte de los prisioneros políticos actuales en Venezuela fueron privados de libertad tras las denuncias de fraude en las elecciones presidenciales de julio de 2024.

En ese momento, el régimen de Maduro intensificó las capturas para silenciar las protestas y desarticular a la oposición.

A muchos ciudadanos, dirigentes políticos, abogados, activistas y periodistas que se encuentran tras las rejas, se les imputan delitos como "terrorismo", "incitación al odio", "traición a la patria" y "asociación para delinquir" por participar en manifestaciones, criticar al gobierno en redes sociales o denunciar irregularidades.

"Estamos a horas de Nochebuena y son más de mil familias que van a tener sus mesas vacías, porque va a faltar alguien": activista de DD.HH. sobre presos políticos en Venezuela

