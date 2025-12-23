NTN24
Martes, 23 de diciembre de 2025
Diosdado Cabello

Las pullas de Diosdado Cabello al gobierno de Donald Trump en medio de la presión de Estados Unidos al régimen de Maduro

diciembre 23, 2025
Por: Redacción NTN24
La pulla de Diosdado Cabello a Donald Trump - Fotos: AFP
La pulla de Diosdado Cabello a Donald Trump - Fotos: AFP
El segundo al mando del régimen de Maduro respondió al gobierno de Donald Trump tras las incautaciones a buques petroleros.

Ante la insistencia de la administración del presidente Donald Trump para que Nicolás Maduro abandone el poder, la mano derecha del líder de la dictadura chavista, Diosdado Cabello, en medio de un discurso frente a varios integrantes de la policía, señaló que “el imperialismo, más tarde que temprano, tiene que desaparecer".

Durante la entrega de un Centro de Coordinación Policial en Catia la Mar, estado La Guaira, el segundo al mando del régimen venezolano dijo que: “Aquí no hay dudas, aquí tenemos claridad; el camino es el camino de Bolívar, camino de Chávez, no hay otro camino”.

Asimismo, Diosdado Cabello, en medio de su discurso, volvió a lanzar una pulla hacia el gobierno de los Estados Unidos, señalando que “el imperio más temprano que tarde va a desaparecer, tiene que desaparecer por el bien de la humanidad”.

“El imperialismo chantajea con la fuerza, con el poder; nosotros somos un pueblo humilde, pequeñito, pero con una dignidad a toda prueba”, añadió la mano derecha del régimen de Maduro.

Pero eso no fue todo, teniendo en cuenta que la incautación de los buques de petróleo por parte del gobierno norteamericano, aprovechó para dirigirse directamente al presidente Donald Trump, a quien catalogó del “jefe del imperio”.

o

“Escuchaba estos días al jefe del imperio o a quien se cree el jefe del imperio, porque hay detrás; los que gobiernan son las corporaciones, decir que Venezuela le había robado su petróleo y su tierra y sus minerales. ¡Por Dios, qué barbaridad! Eso no tiene una lógica”, puntualizó Diosdado Cabello.

Estos comentarios del segundo al mando de la dictadura chavista se dieron luego de que el pasado lunes, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que lo más "inteligente" que puede hacer el jefe del régimen venezolano, Nicolás Maduro, es abandonar el poder en Venezuela.

Asimismo, estas declaraciones de Diosdado Cabello también se dan en medio del inminente monitoreo del gobierno de los Estados Unidos a los buques petroleros de Venezuela, los cuales considera son un medio de financiación del “terrorismo”.

Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Violencia en Ecuador - AFP
Violencia

Revelan lista de los 10 países más peligrosos del mundo: el ranking es liderado por Palestina e incluye dos naciones sudamericanas

Nayib Bukele | Foto EFE
Nayib Bukele

Bukele sella con país de Latinoamérica una "alianza" contra la criminalidad y llama a que más naciones se unan

Nicolás Maduro - Foto EFE
Gustavo Tovar

"El arquitecto de la paz es el arquitecto de la más perversa y trágica dictadura": activista Gustavo Tovar sobre premio que el régimen se inventó para Maduro

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Navidad con 2,156 presos políticos en tiranías de Venezuela, Cuba y Nicaragua

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Nicolás Maduro, jefe de la dictadura de Venezuela (AFP)
Nicolás Maduro

A Maduro solo le quedan los insultos para atacar a María Corina Machado: "dicen que tiene una vértebra rota; lo que tiene roto es el cerebro y el alma"

Violencia en Ecuador - AFP
Violencia

Revelan lista de los 10 países más peligrosos del mundo: el ranking es liderado por Palestina e incluye dos naciones sudamericanas

Nayib Bukele | Foto EFE
Nayib Bukele

Bukele sella con país de Latinoamérica una "alianza" contra la criminalidad y llama a que más naciones se unan

Nicolás Maduro - Foto EFE
Gustavo Tovar

"El arquitecto de la paz es el arquitecto de la más perversa y trágica dictadura": activista Gustavo Tovar sobre premio que el régimen se inventó para Maduro

Kylian Mbappé, futbolista francés - EFE
Mbappé

Mbappé tras alcanzar récord de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid: "Igualar a mi ídolo es un honor"

Claudia Sheinbaum | Foto EFE
Claudia Sheinbaum

El llamado que le hizo Claudia Sheinbaum a la ONU sobre Venezuela: “Que asuma su papel”

Régimen de Maduro

Así pasó el chavismo el día del Premio Nobel a Machado: Maduro bailó al ritmo de "don't worry, be happy" y Cabello aseguró que el régimen la "sacó" de Venezuela

Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre