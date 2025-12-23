Las pullas de Diosdado Cabello al gobierno de Donald Trump en medio de la presión de Estados Unidos al régimen de Maduro

Ante la insistencia de la administración del presidente Donald Trump para que Nicolás Maduro abandone el poder, la mano derecha del líder de la dictadura chavista, Diosdado Cabello, en medio de un discurso frente a varios integrantes de la policía, señaló que “el imperialismo, más tarde que temprano, tiene que desaparecer".

Durante la entrega de un Centro de Coordinación Policial en Catia la Mar, estado La Guaira, el segundo al mando del régimen venezolano dijo que: “Aquí no hay dudas, aquí tenemos claridad; el camino es el camino de Bolívar, camino de Chávez, no hay otro camino”.

Asimismo, Diosdado Cabello, en medio de su discurso, volvió a lanzar una pulla hacia el gobierno de los Estados Unidos, señalando que “el imperio más temprano que tarde va a desaparecer, tiene que desaparecer por el bien de la humanidad”.

“El imperialismo chantajea con la fuerza, con el poder; nosotros somos un pueblo humilde, pequeñito, pero con una dignidad a toda prueba”, añadió la mano derecha del régimen de Maduro.

Pero eso no fue todo, teniendo en cuenta que la incautación de los buques de petróleo por parte del gobierno norteamericano, aprovechó para dirigirse directamente al presidente Donald Trump, a quien catalogó del “jefe del imperio”.

“Escuchaba estos días al jefe del imperio o a quien se cree el jefe del imperio, porque hay detrás; los que gobiernan son las corporaciones, decir que Venezuela le había robado su petróleo y su tierra y sus minerales. ¡Por Dios, qué barbaridad! Eso no tiene una lógica”, puntualizó Diosdado Cabello.

Estos comentarios del segundo al mando de la dictadura chavista se dieron luego de que el pasado lunes, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que lo más "inteligente" que puede hacer el jefe del régimen venezolano, Nicolás Maduro, es abandonar el poder en Venezuela.

Asimismo, estas declaraciones de Diosdado Cabello también se dan en medio del inminente monitoreo del gobierno de los Estados Unidos a los buques petroleros de Venezuela, los cuales considera son un medio de financiación del “terrorismo”.