Lunes, 29 de septiembre de 2025
Estado de excepción

Maduro firmó el decreto de "estado de conmoción" exterior en respuesta a EE.UU.

septiembre 29, 2025
Por: Redacción NTN24
El alerta tendrá vigencia por 60 días y puede ser prorrogable, según decida Maduro.

El régimen de Maduro anunció que ya fue firmado el "estado de conmoción exterior", en momentos de máxima tensión con Estados Unidos que ha desplegado sus tropas en el Caribe para combatir el Cartel de los Soles, del que responsabilizan a Maduro.

En días pasados, Maduro habían hecho la propuesta. "Vamos a deliberar con la propuesta que ha llegado del primer decreto constitucional para que toda la nación, toda la república, toda la institucionalidad, todo hombre y mujer, ciudadano y ciudadana de este país, tenga el respaldo, la protección y la activación de toda las fuerzas de la sociedad venezolana para responder a las amenazas o, si se diera el caso, a cualquier ataque que se hiciera contra Venezuela".

Este lunes, la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, informó que había sido firmado y que entra en vigencia de forma inmediata cuando sea aprobado en las próximas horas por la Asamblea.

Venezuela ya estaba bajo un decreto de emergencia económica, luego de las sanciones "para hacer frente a la guerra comercial inédita", según Maduro.

Ahora entra en juego el área de defensa.

Esta medida puede durar inicialmente 90 días, prorrogables por otros 90 con aprobación de la Asamblea Nacional.

Entre sus implicaciones están: Restricción temporal de garantías constitucionales, excepto derechos fundamentales, medidas extraordinarias para restablecer el orden, limitaciones a la libertad de tránsito, suspensión temporal de ciertas libertades y movilización de fuerzas armadas.

