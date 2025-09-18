NTN24
Jueves, 18 de septiembre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

"Estamos presentes y comprometidos en el Caribe y Sudamérica": el nuevo mensaje del Comando Sur de EE. UU. en medio del despliegue militar cerca a las costas de Venezuela

septiembre 18, 2025
Por: Luis Cifuentes-Redacción NTN24
Despliegue militar de EE. UU. - Foto: EFE
El Comando Sur, a cargo de las acciones militares en el Caribe contra el narcotráfico, publicó un nuevo mensaje acompañado de imágenes del poderío militar.

El Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, a cargo del despliegue militar en el Caribe en cercanía a las aguas de Venezuela, publicó este jueves un nuevo mensaje en el que dejó en claro su poderío militar para combatir el narcotráfico y las acciones del Cartel de los Soles, organización denominada como terrorista por Estados Unidos y liderada por Nicolás Maduro, según Washington.

A través de su cuenta de X, el Comando Sur aseguró que sus operaciones contribuyen a una “mayor seguridad”.

La sección militar encargada de supervisar las actividades militares estadounidenses en Latinoamérica y el Caribe también publicó una serie de fotografías que muestran el poderío militar de Estados Unidos desplegado en el Caribe.

En concreto, se observan los aviones F35-B, así como helicópteros y buques de guerra desplegados tanto en Puerto Rico como en el Caribe.

Un vistazo a las fuerzas militares estadounidenses en el área de responsabilidad de #SOUTHCOM , que garantizan un alcance global y refuerzan su preparación. SOUTHCOM está presente y comprometido en el Caribe, Centroamérica y Sudamérica, lo que contribuye a una mayor unidad, seguridad y estabilidad”, indicó el Comando Sur.

Cabe resaltar que el Comando Sur se encuentra realizando acciones para combatir el narcotráfico en el Caribe, es por ello que en las últimas horas divulgó la realización de simulacros de desembarco anfibio en Puerto Rico.

La 22 Unidad Expedicionaria de los Marines realizó simulacros de desembarco anfibio en Puerto Rico durante las primeras semanas de septiembre como apoyo a las prioridades del Comando Sur", explicó en una pieza.

Posteriormente, se muestran imponentes videos de ejercicios militares reales que incluyen todo tipo de vehículos como botes, tanques y helicópteros.

Además, se ven decenas de uniformados del Cuerpo de Marines realizando operaciones de entrenamiento con armas tanto en tierra como en el aire.

Este video surge en medio del despliegue militar en el Caribe que aumenta la tensión entre Estados Unidos y Venezuela.

"El Cuerpo de Marines de los Estados Unidos realizó un ejercicio de entrenamiento anfibio en el Caribe, donde están desplegados en apoyo de la misión #SOUTHCOM , las operaciones dirigidas por el Departamento de Guerra y las prioridades del presidente", dice el video.

