"Estamos volviendo a la vieja, reconocida y repasada Guerra Fría": experto sobre anuncio de Trump de reactivar pruebas con armas nucleares

Alejandro Corbacho, director del Observatorio de Seguridad y Defensa de la Universidad del CEMA en Buenos Aires, analizó en NTN24 el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump sobre reactivar pruebas con armas nucleares en respuesta a programas de otros países.

Según Corbacho, la determinación del presidente de Estados Unidos nos lleva a “la vieja, reconocida y repasada Guerra Fría”.

“Consistía en que las 24 horas del día, los 365 días del año, bombarderos, aviones de bombardeo, submarinos y misiles establecidos en silos bajo tierra a lo largo de distintos puntos del planeta estaban en funcionamiento, alistados y preparados para realizar ataques contra blancos preseleccionados en caso de que, en el caso de Estados Unidos y la Unión Soviética, en el caso de que Moscú o Washington, dieran la orden. Eso es lo que estamos volviendo, lo que estaríamos volviendo”, comentó.

El experto argumentó que el “esquema de la Guerra Fría termina en un modelo que se llama destrucción mutua asegurada”.

“Digamos, los que se llamaban estados delincuentes, con poseer algún arma nuclear, podrían realizar cualquier tipo de actividad, porque nadie los va a tocar, porque podrían desencadenar una guerra nuclear que lleve a la destrucción mutua asegurada”, añadió.

Finalmente, indicó que el presidente Trump “está reaccionando” a la coyuntura actual frente a países armados nuclearmente: “Reiniciar el proceso de pruebas nucleares podría llevar hasta cuatro años e implicaría un gasto económico fenomenal”, dijo.