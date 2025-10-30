“Esto reabre el debate de la carrera armamentista”: experto sobre la reanudación de las pruebas nucleares de Estados Unidos

Sorpresivo anuncio del presidente Donald Trump: ordenó al ejército de Estados Unidos reanudar de inmediato las pruebas de armas nucleares por primera vez en 33 años, la noticia se conoció minutos antes de iniciar una reunión crucial con el presidente de China, Xi Jinping.

En su mensaje en Truth Social, Trump afirmó que instruía al Pentágono a probar el arsenal nuclear estadounidense en "igualdad de condiciones" con otras potencias nucleares.

Para hablar de este tema se conectó en NTN24 Guillermo Pacheco, director de asuntos internacionales del Security College US, quien aseveró que esta decisión reabre el debate armamentista y podría provocar que otros países que no posean armas nucleares busquen armarse y responder ante el riesgo.

“La decisión del presidente Trump de reanudar los ensayos nucleares está marcando un punto de quiebre en esa política de disuasión global que Estados Unidos ha mantenido por más de 30 años”, aseveró.

“Este tipo de decisiones va a reabrir el debate de la carrera armamentista nuclear, en parte debilita esos tratados de no proliferación, aunque los cinco países miembros del Consejo de Seguridad si pueden tener esas armas, pero podría haber un efecto dominó con otros países que está buscando rearmarse y responder ante el riesgo de escalamiento nuclear”, añadió el experto

“Estamos entrando en una redefinición del equilibrio nuclear porque no se trata solo del armamento, sino de símbolos, porque todos saben que es un pierde – pierde el activar armas nucleares, pero quien impere agenda y marque el ritmo es el que tratará de evidenciar más ese proceso de disuasión”, puntualizó Pacheco.