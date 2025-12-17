Sospechoso del tiroteo en una popular playa en Australia fue imputado por “terrorismo”

Este miércoles se conoció que la Policía australiana imputó a uno de los sospechosos por el ataque terrorista antisemita en una popular plata de Sídney que dejó a más de 10 personas muertas.

Sajid Akram y su hijo, Naveed, son sospechosos de abrir fuego el domingo por la tarde durante la festividad judía de Janucá en Bondi Beach, en un ataque que dejó 16 muertos y decenas de heridos.

Naveed fue imputado el miércoles por 15 cargos de asesinato y cometer un "acto terrorista".

Según indicó el Departamento de Policía del estado de Nueva Gales del Sur: "La policía alegará ante el tribunal que el hombre participó en actos que causaron la muerte, lesiones graves y pusieron en peligro la vida de otras personas con el fin de promover una causa religiosa y sembrar el miedo en la comunidad”.

"Las primeras indicaciones apuntan a un ataque terrorista inspirado por el EI, una organización considerada terrorista por Australia", añadió la policía en un comunicado.

Sajid, de 50 años, murió en el sitio del ataque en un tiroteo con la policía.

Naveed, su hijo de 24 años, recibió impactos de bala y permanece en el hospital bajo vigilancia policial.

La policía declaró el tiroteo como un ataque "terrorista" y dijo haber encontrado "artefactos explosivos improvisados" en un vehículo cerca de la playa vinculado al "delincuente fallecido".

"Este es un ataque dirigido contra los judíos australianos en el primer día de Janucá, que debería ser un día de alegría, una celebración de la fe", declaró el primer ministro Anthony Albanese en un discurso televisado.