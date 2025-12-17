NTN24
Miércoles, 17 de diciembre de 2025
Miércoles, 17 de diciembre de 2025
Australia

Sospechoso del tiroteo en una popular playa en Australia fue imputado por “terrorismo”

diciembre 17, 2025
Por: Redacción NTN24
Homenaje a las víctimas del ataque en Australia | Foto: AFP
Homenaje a las víctimas del ataque en Australia | Foto: AFP
En el ataque otras 29 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a distintos hospitales, informó la policía de Nueva Gales del Sur.

Este miércoles se conoció que la Policía australiana imputó a uno de los sospechosos por el ataque terrorista antisemita en una popular plata de Sídney que dejó a más de 10 personas muertas.

Sajid Akram y su hijo, Naveed, son sospechosos de abrir fuego el domingo por la tarde durante la festividad judía de Janucá en Bondi Beach, en un ataque que dejó 16 muertos y decenas de heridos.

Naveed fue imputado el miércoles por 15 cargos de asesinato y cometer un "acto terrorista".

Según indicó el Departamento de Policía del estado de Nueva Gales del Sur: "La policía alegará ante el tribunal que el hombre participó en actos que causaron la muerte, lesiones graves y pusieron en peligro la vida de otras personas con el fin de promover una causa religiosa y sembrar el miedo en la comunidad”.

o

"Las primeras indicaciones apuntan a un ataque terrorista inspirado por el EI, una organización considerada terrorista por Australia", añadió la policía en un comunicado.

Sajid, de 50 años, murió en el sitio del ataque en un tiroteo con la policía.

Naveed, su hijo de 24 años, recibió impactos de bala y permanece en el hospital bajo vigilancia policial.

El pasado domingo, al menos 16 personas murieron en medio de un tiroteo este domingo en la popular playa Bondi Beach en Sídney, Australia, en un hecho que ha sido calificado como un ataque terrorista contra la comunidad judía, que celebraba una masiva fiesta en el lugar.

"La policía puede confirmar que 16 personas fallecieron y 40 permanecen hospitalizadas tras el tiroteo de ayer", dijo en X la policía de Nueva Gales del Sur, en la madrugada del lunes.

Además, otras 29 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a distintos hospitales, informó la policía de Nueva Gales del Sur.

La policía declaró el tiroteo como un ataque "terrorista" y dijo haber encontrado "artefactos explosivos improvisados" en un vehículo cerca de la playa vinculado al "delincuente fallecido".

"Este es un ataque dirigido contra los judíos australianos en el primer día de Janucá, que debería ser un día de alegría, una celebración de la fe", declaró el primer ministro Anthony Albanese en un discurso televisado.

Temas relacionados:

Australia

Tiroteo

Sídney

Ataque terrorista

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Fentanilo, ¿arma de destrucción masiva?: el análisis de experto tras la postura de Trump y Sheinbaum

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Estados Unidos anunció que “el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera”

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Tiroteo en Sídney: ¿Cómo se llega a este punto en un país muy riguroso con el porte de armas?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Colombia no podría ni siquiera considerar darle asilo": Juan Falkonerth analiza hipótesis de la canciller sobre Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuál es el balance de las explicaciones ante el Congreso de Marco Rubio y Pete Hegseth sobre despliegue cerca de Venezuela?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Albert Ramdin/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

Secretario general de la OEA defiende acciones contra el régimen de Maduro: "se debe hacer algo. Está claro quién ganó las elecciones"

José Antonio Kast | Foto AFP
José Antonio Kast

"El tema de la seguridad influyó en la ciudadanía para elegir al nuevo presidente": analistas sobre victoria de José Antonio Kast en las elecciones de Chile

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Estados Unidos

"Estaremos golpeándolos también por tierra": Trump sobre operaciones contra organizaciones del narcotráfico en medio de despliegue cerca de Venezuela

Nicolás Maduro - EFE
Régimen de Maduro

Le da a entender “al régimen de Maduro que prácticamente están tocando territorio venezolano”: especialista en contrainteligencia sobre decisión de Trinidad y Tobago

La senadora Paloma Valencia. (EFE)
Elecciones en Colombia

Paloma Valencia fue elegida como la candidata única del partido Centro Democrático para las presidenciales de 2026 en Colombia

Más de Judicial

Ver más
Alexandre de Moraes | Foto: EFE
Brasil

Juez brasileño Alexandre de Moraes se pronuncia tras el retiro de sanciones por parte de Estados Unidos en su contra: “la verdad prevaleció”

Hinchas del Liverpool celebran / FOTO: EFE
Liverpool

Conductor que atropelló a varios hinchas del Liverpool fue condenado a 21 años de prisión

Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Donald Trump

Juez archiva caso de presunta interferencia electoral de Donald Trump para revertir los resultados en Georgia durante las elecciones de 2020

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

China frustrada y furiosa reclama a México, Panamá, Perú, Chile y otros países

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Régimen de Maduro

Así pasó el chavismo el día del Premio Nobel a Machado: Maduro bailó al ritmo de "don't worry, be happy" y Cabello aseguró que el régimen la "sacó" de Venezuela

Dayro Moreno máximo goleador de la Copa Sudamericana 2025 - Foto: EFE
Dayro Moreno

Dayro Moreno se consagró como el máximo goleador de la Copa Sudamericana en 2025 y se une a selecta lista de colombianos

Fanáticos del béisbol venezolano / Logos de equipos de la LVBP - Fotos: EFE / X
LVBP

Tiburones, Navegantes y Leones 'al ras' del milagro: así de ajustada está la tabla de posiciones de la LVBP

Donald Trump y Cristiano Ronaldo. (EFE)
Casa Blanca

"Dos ‘Goats’": el mensaje de la Casa Blanca junto a video en el que Cristiano Ronaldo camina y ríe mientras habla con Donald Trump

Estadio José Bernardo Pérez (Carabobo, Venezuela) / Fanático de los Navegantes del Magallanes - Fotos: EFE / X
Navegantes del Magallanes

Fanático de Magallanes encaró a los peloteros por seguidilla de malos resultados: "20 innings y no hacen una carrera, no les da pena, no sienten la camiseta"

Foto de referencia (EFE)
F1

Este país acogerá un Gran Premio de la Fórmula 1 en 2027 y 2028: "por fin un circuito real"

Bandera del 'No', consulta popular de Ecuador / Daniel Noboa, presidente de Ecuador - Fotos: AFP
Daniel Noboa

"Nuestro compromiso no cambia, se fortalece": Daniel Noboa tras revés del Gobierno de Ecuador en la consulta popular

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre