NTN24
Lunes, 25 de agosto de 2025
Régimen de Maduro

"Están asustados por si hay algún tipo de traición o alguna jugada inesperada": analista política sobre acciones del régimen ante operación militar de EE. UU.

agosto 25, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
La analista política Gaby Perozo y la periodista Cristina García Casado se refirieron en NTN24 a las tensiones entre EE. UU. y Venezuela.

En entrevista con el programa Club de Prensa de NTN24, la analista política Gaby Perozo y la periodista Cristina García Casado debatieron sobre el caso del inmigrante salvadoreño Kilmar Ábrego García, quien se entregó voluntariamente a las autoridades migratorias en Baltimore, Maryland. Asimismo, las panelistas se refirieron a la tensión actual que existe entre Estados Unidos y Venezuela tras el despliegue militar estadounidense en aguas de Caribe.

Sobre el tema de Abrego García, Perozo señaló que se trata de alguien que tenía antecedentes penales, que ha venido violando la ley, pero tenía una protección para no ser enviado al Salvador.

“Si bien una persona podría temer no volver a su país, en el caso particular de él, él tendría adicionalmente que atender a dos órdenes de deportación de dos jueces completamente distintos. El problema aquí es que los demócratas lo han estado protegiendo para justamente tratar de mostrar a un migrante que habría sido deportado ilegalmente”, señaló.

Por su parte, García indicó que el caso de Abrego es “un símbolo de la inseguridad jurídica que perpetra, que introduce la política migratoria contra los derechos humanos de Donald Trump”.

En cuanto las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, que recientemente tomaron un nuevo giro con la decisión de Francia enviar efectivos al Mar Caribe con el objetivo de combatir a los grupos de narcotráfico, la analista política Gaby Perozo aseguró que es un caso que “no tiene precedentes quizás en la historia de las democracias trabajando en conjunto con el tema del narcotráfico”.

“Conocemos muchísimas operaciones, pero en este caso en particular, que sea todo el Mar Caribe y que adicionalmente se vayan sumando naciones a esta iniciativa es determinante. Incluso podría cambiar el destino de las naciones latinoamericanas, tomando en cuenta el grave problema que por ejemplo existe en México que permea para todos los países de Centroamérica que realmente no dejen actuar a los carteles de la droga. Sería un cambio definitivo. Y en el caso particular de Venezuela le están volteando la mesa”.

También mencionó las acciones del régimen y el anuncio de movilizar fuerzas para contrarrestar una amenaza norteamericana: “Obviamente ellos están asustados por si hay algún tipo de traición o alguna jugada inesperada por parte de la administración y necesitan entonces movilizar esa fuerza, asustar, tener a todo el mundo a raya para que no, por lo menos internamente, haya ningún tipo de postura que pueda poner en peligro su poder”.

La periodista Cristina García coincidió con la analista que esta alianza “es un paso fundamental, remarcable, importante y que va por un camino necesario”.

“Es decir, en este mundo globalizado el narcotráfico, como otras cuestiones, no es un tema que se pueda circunscribir ya a un país o que se pueda conseguir ni siquiera en una región. Porque tiene componentes que atañen a diferentes países, a diferentes sistemas. Con lo cual, esa cooperación creo que es fundamental”, dijo.

Finalmente, señaló que el tema de Venezuela de repente tiene un foco muy grande a nivel internacional, en un mundo marcado por conflictos en Gaza o Ucrania. “Muestra que sigue habiendo preocupaciones, en este caso por la vertiente del narcotráfico”, dijo.

