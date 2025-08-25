NTN24
Lunes, 25 de agosto de 2025
Venezuela

Venezuela despliega 15.000 efectivos en frontera con Colombia ante presencia de destructores estadounidenses en el Caribe

agosto 25, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Diosdado Cabello anuncia refuerzo militar en respuesta a operaciones antidroga de EE.UU. y solicita colaboración del gobierno colombiano para asegurar la “paz fronteriza”.

Diosdado Cabello, número dos del régimen venezolano y por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de 25 millones de dólares, anunció el despliegue de 15.000 efectivos adicionales en su frontera con Colombia.

Esta decisión se produce en medio de la presencia de destructores estadounidenses en el Caribe Sur, como parte de una ofensiva contra los cárteles de drogas en América Latina.

"Este despliegue ya está comenzando. Estamos aquí y ya está comenzando", afirmó Cabello, subrayando la inmediatez de la acción.

El refuerzo especial incluye una variedad de recursos militares, según detalló Cabello: "Con este refuerzo especial incluye medios, tropas, aviación, despliegue fluvial, drones para el resguardo de nuestra frontera".

Esta movilización representa un aumento significativo de la presencia militar venezolana en la zona fronteriza.

o

La decisión se enmarca en un contexto de creciente tensión regional con la presencia de fuerzas navales estadounidenses en aguas cercanas.

El líder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, se pronunció este sábado sobre el despliegue militar de Estados Unidos en el Mar Caribe asegurando que es un plan “inmoral” que va en contra de su país.

Maduro en un acto con diputados en el Parlamento afirmó que el despliegue es una amenaza que la unión americana intenta hacer contra Venezuela para “un cambio de régimen” y un “zarpazo terrorista es inmoral, criminal e ilegal”.

“Este es un tema de la paz, del derecho internacional, de América Latina y el Caribe, porque quien agrede a uno en América Latina agrede a todos, quien amenaza a uno amenaza a todos los países”, añadió.

El nuevo pronunciamiento del líder del régimen venezolano se da luego de que el gobierno de Trump anunciara hace unos días el despliegue militar de sus fuerzas navales y aéreas en el sur del Mar Caribe.

o

El despliegue militar es parte del esfuerzo del presidente Donald Trump para hacer frente a las amenazas de los cárteles de la droga latinoamericanos, como el Cartel de los Soles, designado recientemente como grupo terrorista, y cuya jefatura fue atribuida a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López.

La Marina de Estados Unidos informó, por su parte, que sus infantes comenzaron a cargar unidades militares en el USS Iwo Jima (LHD 7), embarcación destinada a navegar en el mar Caribe tras zarpar desde la Base Naval de Norfolk, en Virginia.

A través de redes sociales, la Marina compartió varias imágenes del momento en el que se estaban llenando a las unidades del escuadrón anfibio con vehículos terrestres de diferentes módulos y material táctico diverso.

“Embarcación de desembarco con colchón de aire (LCAC) asignada a la Unidad de Embarcaciones de Asalto 4 carga equipo e infantes de marina asignados a la 22 Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina (MEU) con Capacidad de Operaciones Especiales (SOC) en el USS Iwo Jima (LHD 7)”, indicó a través de sus redes sociales.

