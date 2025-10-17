NTN24
Viernes, 17 de octubre de 2025
Arte

Estas son las características de la pintura de Pablo Picasso que desapareció de forma misteriosa cuando era trasladada en España

octubre 17, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Escultura de Pablo Picasso en Málaga - Foto EFE/ Signo de interrogación - Foto de referencia Canva
La pérdida, generada mientras la obra era trasladada a una exposición temporal en la ciudad de Granada, en el sur de España, provocó una investigación policial.

La pintura de Pablo Picasso que fue reportada el jueves como desaparecida durante un traslado tiene su origen en 1919 y tiene como nombre 'Naturaleza muerta con guitarra'.

El cuadro fue realizado por el célebre pintor y escultor español creador del cubismo en un lienzo considerado por muchos como pequeño de dimensiones 12,7 x 9,8 centímetros.

La técnica, que consiste en la fragmentación de formas, la deconstrucción de objetos y la representación de múltiples perspectivas simultáneamente, permite apreciar una guitarra expuesta sobre una mesa que está cerca de una ventana abierta con cortinas blancas a su alrededor.

En el diseño se puede observar que las bases de dicha mesa se entremezclan con el azul del cielo de la ventana, que incluso alcanza a ser parte de la composición de la guitarra como tal.

Alrededor de los objetos principales se ven también unas paredes de pintura marrón con unos diseños imperfectamente rectangulares, una alfombra levemente roja en la que descansan las bases de la mesa con el color del cielo junto al largo de la cortina y una especie de rejilla con barandas negras bajo la mesa.

Su pérdida, generada mientras la obra era trasladada a una exposición temporal en la ciudad de Granada, en el sur de España, provocó una investigación policial.

La Fundación CajaGranada informó en un comunicado emitido a última hora del jueves que la pieza formaba parte de un envío mayor de obras de arte trasladadas desde Madrid a la ciudad andaluza para la exposición "Naturaleza muerta. La eternidad de lo inerte".

Esa misma entidad confirmó el viernes que el cuadro, propiedad de un coleccionista privado, estaba asegurado por un valor tasado de unos 700.000 dólares.

El envío fue entregado en el centro cultural CajaGranada en la mañana del viernes 3 de octubre, pero la pérdida no se descubrió sino hasta el lunes siguiente, cuando el comisario de la exposición y el jefe de exposiciones de la Fundación comenzaron a desempaquetar las cajas.

"Como no todos los paquetes estaban numerados correctamente, no fue posible realizar un control exhaustivo sin desembalarlos", añadió la Fundación.

CajaGranada afirmó haber revisado las imágenes de seguridad de ese fin de semana y confirmó que "no ocurrió ningún incidente" durante ese lapso.

Tras descubrir la desaparición del cuadro, la Fundación presentó una denuncia ante la Policía Nacional española, de acuerdo con lo que informó en la notificación.

La organización afirmó que puso todos sus recursos a disposición de los investigadores, al tiempo que expresó su confianza en la capacidad de las autoridades para resolver el misterioso caso.

