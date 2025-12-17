NTN24
Miércoles, 17 de diciembre de 2025

Régimen de Maduro

"Esto no es guerra, es asfixia legal, naval y financiera": Antonio De La Cruz explica impacto de bloqueo sobre buques "fantasma" anunciado por Trump

diciembre 17, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El especialista en economía y petróleo consideró que lo que se conocía como la flota fantasma ahora “es un blanco que se va a atacar”.

Antonio De La Cruz, presidente de Inter American Trends y especialista en economía y petróleo, se refirió en el programa La Tarde de NTN24 al reciente bloqueo sobre los buques petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela.

“El presidente Trump con el bloqueo no busca una guerra sino cerrar el tablero dejando a Maduro sin movimientos útiles”, explicó De La Cruz.

Para el analista la decisión de Trump no es una escalada improvisada sino “el cierre de opciones”. “Por eso no bloqueó el petróleo a Venezuela lo encerró en movimiento”, manifestó el experto para quien la medida busca castigar a los barcos.

“El petróleo venezolano ya no es mercancía es riesgo flotante. Cada petrolero que zarpa es una apuesta que puede terminar incautada”, expresó.

En este sentido para De La Cruz “la flota fantasma dejó de ser invisible ahora, es un blanco que se va a atacar”. “El mercado negro se saturó y el seguro se evaporó, nadie quiere asegurar la carga de esta flota. El margen desapareció”.

“Esto no es guerra, es asfixia legal, naval y financiera. Es una guerra, seguros y decisiones silenciosas”, aseveró.

Manifestó que grandes compradores como China, no compran “incertidumbre” sino estabilidad y Venezuela “ya no la ofrece”.

“El bloqueo no tumba al régimen, pero le quita tiempo y sin tiempo no hay dictadura que sobreviva (…). Esto no es el final, es el punto del no retorno”, precisó.

 

