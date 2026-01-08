"Esto no es una concesión ni un regalo del poder, sino un acto de justicia": coordinador general de Provea ante excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

El régimen venezolano anunció excarcelaciones de presos políticos que podrían alcanzar las 400 personas, según información preliminar de organizaciones defensoras de derechos humanos.

El anuncio fue realizado por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional ilegítima, mientras entidades como Foro Penal y PROVEA trabajan en la verificación de los casos.

Óscar Murillo, coordinador general de PROVEA, señaló en La Tarde de NTN24 que estas liberaciones representan "un acto de justicia" y no deben interpretarse como una “concesión del poder”.

“Esto no es una concesión del poder ni un regalo del poder, sino un acto de justicia”, resaltó.

“De concretarse esta noticia, configura un alivio importante para la nación y la mejor noticia para los familiares de un 2026 que ha arrancado de manera muy convulsiva para todos los venezolanos”, dijo.

"Estamos hablando de un acto de justicia que repara de alguna manera el daño infringido a estos venezolanos que han sido detenidos arbitrariamente en Venezuela", agregó.

Las excarcelaciones se producen tras lo que Murillo describió como "la mayor escalada represiva con fines políticos que se ha dado en el país en los últimos años", en referencia al contexto postelectoral de 2024.

Murillo también fue enfático en afirmar que los presos políticos no se encuentran únicamente en centros de detención conocidos como El Helicoide, El Sebin, Tocorón, Tocuyito o Yare. "Al interior del país, fuera del área metropolitana, en los estados Bolívar y Lara" también hay personas detenidas por motivos políticos.