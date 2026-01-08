NTN24
Jueves, 08 de enero de 2026
Jueves, 08 de enero de 2026
Excarcelaciones en Venezuela

"Esto no es una concesión ni un regalo del poder, sino un acto de justicia": coordinador general de Provea ante excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

enero 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Óscar Murillo, coordinador general de PROVEA, señaló en La Tarde de NTN24 que las excarcelaciones “configuran un alivio importante para la nación”.

El régimen venezolano anunció excarcelaciones de presos políticos que podrían alcanzar las 400 personas, según información preliminar de organizaciones defensoras de derechos humanos.

El anuncio fue realizado por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional ilegítima, mientras entidades como Foro Penal y PROVEA trabajan en la verificación de los casos.

Óscar Murillo, coordinador general de PROVEA, señaló en La Tarde de NTN24 que estas liberaciones representan "un acto de justicia" y no deben interpretarse como una “concesión del poder”.

o

Esto no es una concesión del poder ni un regalo del poder, sino un acto de justicia”, resaltó.

De concretarse esta noticia, configura un alivio importante para la nación y la mejor noticia para los familiares de un 2026 que ha arrancado de manera muy convulsiva para todos los venezolanos”, dijo.

"Estamos hablando de un acto de justicia que repara de alguna manera el daño infringido a estos venezolanos que han sido detenidos arbitrariamente en Venezuela", agregó.

o

Las excarcelaciones se producen tras lo que Murillo describió como "la mayor escalada represiva con fines políticos que se ha dado en el país en los últimos años", en referencia al contexto postelectoral de 2024.

Murillo también fue enfático en afirmar que los presos políticos no se encuentran únicamente en centros de detención conocidos como El Helicoide, El Sebin, Tocorón, Tocuyito o Yare. "Al interior del país, fuera del área metropolitana, en los estados Bolívar y Lara" también hay personas detenidas por motivos políticos.

Temas relacionados:

Excarcelaciones en Venezuela

Presos políticos en Venezuela

Régimen de Maduro

Nicolás Maduro

Derechos Humanos en Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El régimen del dictador Maduro era ilegal por el fraude electoral de 2024": expertos en derecho internacional explican la legalidad de la intervención de EE. UU. en Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Esto no es una concesión ni un regalo del poder, sino un acto de justicia": coordinador general de Provea ante excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Exsenador español dice cuánto podría tardar plan de EE. UU. en Venezuela y cuestiona postura del presidente Sánchez sobre apoyo a la transición a la democracia

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“No fue una invasión de Venezuela, fue una operación quirúrgica para extraer a alguien que estaba usurpando los poderes públicos”: Antonio Ledezma

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"No hemos visto ninguna liberación de militares y funcionarios de policía": desgarrador testimonio de madre cuyos dos hijos se encuentran presos por el régimen desde hace cinco años

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Carteles en los que activistas piden la liberación de los presos políticos en Venezuela / El Helicoide - Fotos: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

Presidente de Foro Penal sobre excarcelación de presos políticos en Venezuela: "Es un primer paso, lo que se quiere es la liberación de todos y el desmantelamiento de los centros de represión"

Marco Rubio/ Rick Scott - Fotos AFP
Rick Scott

Senador Scott revela detalles inéditos a NTN24 sobre reunión informativa de Marco Rubio acerca del plan de transición que EE. UU. tiene para Venezuela

Nicolás Maduro bajo las autoridades estadounidenses - Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

“No fue una invasión de Venezuela, fue una operación quirúrgica para extraer a alguien que estaba usurpando los poderes públicos”: Antonio Ledezma

María Alexandra Gómez (EFE)
Cae Maduro en Venezuela

"Fue un alivio ver que alguien (Maduro) que ha hecho tanto daño finalmente enfrentará a la justicia": esposa de gendarme argentino secuestrado por el régimen venezolano

Delcy Rodríguez y Gustavo Petro (AFP)
Gustavo Petro

Gobierno de Colombia confirma que Petro se reunirá con Delcy Rodríguez en la Casa de Nariño

Más de Actualidad

Ver más
Nicolás Maduro, cabeza del régimen venezolano | Foto EFE
Régimen de Maduro

Mandataria latinoamericana propone convocar a países para "que no haya intervención" de Estados Unidos en Venezuela

La senadora Paloma Valencia. (EFE)
Elecciones en Colombia

Paloma Valencia fue elegida como la candidata única del partido Centro Democrático para las presidenciales de 2026 en Colombia

Ataque de Rusia a Ucrania - Foto referencia: AFP
Ataques de Rusia a Ucrania

Un nuevo ataque de Rusia a Kiev a pocas horas del encuentro entre Volodimir Zelenski y Donald Trump en la Florida

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Nicolás Maduro, cabeza del régimen venezolano | Foto EFE
Régimen de Maduro

Mandataria latinoamericana propone convocar a países para "que no haya intervención" de Estados Unidos en Venezuela

La senadora Paloma Valencia. (EFE)
Elecciones en Colombia

Paloma Valencia fue elegida como la candidata única del partido Centro Democrático para las presidenciales de 2026 en Colombia

Falcao | Foto: AFP
Falcao

Este es el grande sudamericano que mostró interés por Falcao y con el que ya tendría sus primeras conversaciones

Donald Trump
Cae Maduro en Venezuela

Trump insiste en que EE. UU. está "a cargo" de Venezuela: "vamos a gobernarlo, hay que arreglar un país fallido"

Ataque de Rusia a Ucrania - Foto referencia: AFP
Ataques de Rusia a Ucrania

Un nuevo ataque de Rusia a Kiev a pocas horas del encuentro entre Volodimir Zelenski y Donald Trump en la Florida

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (AFP)
Marco Rubio

Secretario Marco Rubio revela cuál es el plan de Estados Unidos en Venezuela: "Tenemos un proceso triple"

'Chapo' Guzmán, 'Fito' Macías, 'Diddy' Combs - Fotos: AFP / EFE
Cae Maduro en Venezuela

'Chapo' Guzmán, 'Fito' Macías, 'Diddy' Combs, entre otros: la lista de narcos, celebridades y políticos que han pisado la cárcel de NY en la que está Maduro

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre