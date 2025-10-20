Estos son los cuatro países de América que están cerca de ser sedes del Mundial Femenino de 2031

Cuatro países del continente americano están cerca de ser coanfitriones del Mundial Femenino de 2031, que sucederá la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027, el próximo certamen global programado para jugarse en Brasil.

Se trata de México, Costa Rica y Jamaica, que podrían acompañar a Estados Unidos en su candidatura, la única presentada ante la FIFA para albergar la máxima competencia de la categoría.

"Estamos muy orgullosos de liderar esta candidatura para el Mundial de 2031 junto con nuestros socios de la Concacaf en México, Costa Rica y Jamaica", declaró Cindy Parlow Cone, presidenta de la federación estadounidense (US Soccer), durante la presentación de la alianza en Nueva York.

"Juntos, tenemos una oportunidad extraordinaria de organizar la Copa Mundial femenina más grande y con mayor impacto de la historia", aseguró la dirigente.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, había anunciado en abril que la de Estados Unidos era la única candidatura presentada para acoger el torneo, el primero ampliado a 48 selecciones.

En ese momento Infantino anticipó que el gigante norteamericano podría asociarse "potencialmente" con otros miembros de la Concacaf.

La propuesta final junto a México, Costa Rica y Jamaica, que albergarían por primera vez esta competición, debe ser aprobada formalmente por el Congreso de la FIFA el 30 de abril de 2026 en Vancouver.

Estados Unidos, una potencia del fútbol femenino que ya organizó este Mundial en 1999 y 2003, había trabajado previamente en un proyecto conjunto con México para albergar la cita de 2027.

Esa propuesta fue retirada solo semanas antes de la votación de la FIFA del año pasado en Bangkok (Tailandia), en la que se concedió el torneo a Brasil, en una edición todavía con 32 participantes.

Estados Unidos y México se comprometieron entonces a trabajar en una candidatura más potente para 2031, para la que, por el momento, no tienen competencia.

"Como únicos candidatos para el Mundial de 2031, me gustan nuestras posibilidades", dijo Parlow Cone con una sonrisa, y agregó que "cuando seamos seleccionados oficialmente, trabajaremos con la FIFA para ofrecer el evento deportivo femenino más grande y con mayor impacto de la historia".

Mikel Arriola, presidente de la Federación de Fútbol mexicana, y su homólogo costarricense, Osael Maroto, estuvieron también presentes en el evento.

"Esta candidatura refleja la confianza que FIFA y Concacaf han depositado en nuestras federaciones para continuar impulsando el desarrollo del fútbol femenino", indicó Arriola.

La elección final de esta candidatura alargaría el ciclo de grandes eventos deportivos a celebrar en Norteamérica, que incluyen los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 2028.

Antes, cabe recordar, Estados Unidos y México serán socios, junto a Canadá, en la organización del Mundial masculino de 2026.

Costa Rica, por su parte, ya tiene experiencia en competencias internacionales del fútbol femenino, con la organización del Mundial Sub-17 de 2014 y del Sub-20 de 2022, por lo que ahora se perfila para albergar por primera vez los juegos de una Copa del Mundo absoluta.