Sábado, 18 de octubre de 2025
FIFA

La FIFA actualizó su ranking y las selecciones sudamericanas ya proyectan lugar que tendrían en los grupos del Mundial 2026: así quedó el escalafón

octubre 18, 2025
Por: Redacción NTN24
Jugadores de Argentina, Colombia y Canadá en fecha FIFA de octubre de 2026. (EFE)
Argentina, que es segunda en el ranking, y Brasil, séptima, se mantienen como potenciales cabezas de grupo en el torneo del próximo año.

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) actualizó su ranking de selecciones luego de la fecha de partidos amistosos y de eliminatorias que hubo en varios lugares del mundo, incluido el continente europeo, en los primeros días de octubre.

La actualización, a poco más de un semestre para que inicie el Mundial 2026, dio pistas del lugar que ocuparán en los bombos del sorteo las seis selecciones sudamericanas que aseguraron su asiento en el torneo.

De momento, Argentina que es segunda en el ranking y Brasil, séptima, se mantienen como potenciales cabezas de grupo.

Los dos grandes sudamericanos se encuentran en el lote de las mejores nueve selecciones del ranking que, junto con los anfitriones Canadá, México y Estados Unidos, serán líderes de las 12 zonas en las que estará dividida la primera ronda del campeonato.

Colombia y Uruguay, 13 y 14 en el ranking, que aún tienen esperanzas de integrar el bombo 1 junto con Argentina y Brasil, integrarían de momento en el bombo 2 del sorteo. A ese lote se sumaría Ecuador, que en la última actualización del ranking ascendió hasta el puesto 23.

Pese a que es posible, el periodista especializado en estadísticas del fútbol y celebridad de redes Mister Chip considera que Colombia y Uruguay tienen limitadas posibilidades de ser cabeza de serie debido a la distancia en puntaje de Italia, que actualmente es novena en el ranking.

"A Colombia se le han ido varias de sus opciones de ser cabeza de serie con ese empate de esta fecha FIFA ante Canadá", mencionó.

Paraguay, la sexta selección sudamericana clasificada al Mundial, ocupa la posición 38 del ranking con lo que potencialmente se encontraría en el bombo 4 del sorteo que estaría conformado por los equipos que tendrían los rivales más duros en la primera ronda del Mundial.

La actualización del ranking mantiene a España como primera, seguida de Argentina que escaló un puesto y desplazó a Francia que bajó al tercer lugar.

Inglaterra y Portugal completaron el ‘top 5’. Más abajo, hubo un importante revolcón. Países Bajos le quitó el sexto puesto a Brasil, que es séptima. Bélgica mantiene la octava casilla e Italia y Alemania suben puestos para ubicarse en el noveno y décimo lugar.

De esa manera cierra un ‘top 10’ seguido de cerca, en su orden, por las selecciones de Croacia, Marruecos, Colombia, México y Uruguay.

La actualización deja en este sentido como cabezas de grupo del Mundial, junto a los tres anfitriones, a España, Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica e Italia.

No obstante, en ese lote solo Argentina, Inglaterra y Brasil tienen su cupo asegurado en la cita del 2026 por lo que selecciones ya clasificadas como Marruecos, Colombia y Uruguay esperan atentas algún fallo en la parte superior del ranking.

Cabe señalar que, con excepción de Italia y Alemania, las demás selecciones europeas en la parte alta del ranking se encuentran cerca de la clasificación al Mundial.

Italia y Alemania aún deben recorrer camino en sus respectivas eliminatorias para clasificarse, pues se han encontrado con rivales como Noruega y Eslovaquia que están peleando cabeza a cabeza por el primer lugar del grupo de sus clasificatorios que otorga asiento directo en el Mundial.

Este es el ranking de la FIFA tras su actualización de 2026:

1. España: cabeza de grupo

2. Argentina cabeza de grupo

3. Francia: cabeza de grupo

4. Inglaterra: cabeza de grupo

5. Portugal: cabeza de grupo

6. Países Bajos: cabeza de grupo

7. Brasil: cabeza de grupo

8. Bélgica: cabeza de grupo

9. Italia: cabeza de grupo

10. Alemania

11. Croacia

12 Marruecos

13. Colombia (Bombo 2)

14. México: cabeza de grupo

15. Uruguay (Bombo 2)

16. Estados Unidos: cabeza de grupo

17. Suiza

18. Senegal

19. Japón

20. Dinamarca

23. Ecuador (Bombo 2)

28. Canadá: cabeza de grupo

39. Paraguay (Bombo 4)

49. Perú

50. Venezuela

56. Chile

76. Bolivia

