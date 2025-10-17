NTN24
Viernes, 17 de octubre de 2025
José Gregorio Hernández

Estos son los milagros que llevaron a José Gregorio Hernández, el "médico de los pobres", a la santidad

octubre 17, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Marinellys Tremamunno, corresponsal en El Vaticano, habla sobre los milagros del "médico de los pobres" en La Tarde de NTN24.

En las últimas horas fueron exhibidas las imágenes del Dr. José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles, en la Plaza San Pedro del Vaticano, una noticia que la iglesia venezolana y sus feligreses reciben con gran alegría, a pocas horas de llevarse a cabo la canonización de los dos primeros santos del país.

La esperada revelación de los tapices de los beatos venezolanos es el preludio de la histórica ceremonia prevista para el 19 de octubre.

Al menos unos 3 mil venezolanos han llegado a Roma para congregarse y ser partícipes en la canonización de los dos primeros santos del país.

La misa de canonización a un grupo en total de siete beatos empezará el domingo exactamente a las 10:00 a.m. de Roma y 4:00 a.m. hora Venezuela.

La canonización, cabe resaltar, es el acto mediante el cual la Iglesia católica, tanto en su rito oriental como en el occidental, declara como santa a una persona fallecida.

La madre Carmen Rendiles (1903-1977) es conocida por su servicio a los más necesitados en parroquias y colegios, mientras que el doctor José Gregorio Hernández (1864-1919), llegó a ser considerado "el médico de los pobres".

Después de su muerte, se convirtió en una figura de devoción para venezolanos de todas las clases sociales y, posteriormente, a fieles de la región.

Su servicio a la ciudadanía, especialmente para las personas de bajos recursos, fue sinónimo de admiración en todos los rincones del país, convirtiéndolo en una figura casi inconfundible.

Vestido de traje de color oscuro, con el bigote y el sombrero negro, a usanzas de la época, o con una bata blanca, su imagen y devoción acompaña a las familias desde hace varias generaciones.

