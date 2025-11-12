Estos son los tres beisbolistas venezolanos que han muerto en el último mes

En menos de un mes tres beisbolistas fallecieron en el estado Carabobo, en diversas circunstancias, que han causado luto en los seguidores del deporte en Venezuela.

El portal El Pitazo compiló los tres casos en el que el más reciente fue el del asesinato de Wikelman Ramírez, un lanzador de 25 años de edad que brilló en los Navegantes del Magallanes y participó en las ligas menores de Estados Unidos, pero que fue víctima de la violencia en el barrio La Juventud de Guacara, donde el pasado 10 de noviembre una pareja de motorizados le propinó al menos cinco disparos.

Aunque el principal móvil que se manejó fue el robo, las autoridades investigan los hechos, puesto a que no le sustrajeron sus pertenencias.

Días antes, la noche del 30 de octubre el beisbol sufrió otra pérdida con el fallecimiento de Yoervis Medina, quien sufrió un infarto fulminante mientras conducía su vehículo en Naguanagua.

Al perder el conocimiento, Medina impactó el carro contra otros vehículos estacionados, aunque testigos intentaron auxiliarlo junto a paramédicos, el hombre de 37 años murió en la escena, detalló El Pitazo.

El lanzador jugó tres temporadas en las Grandes Ligas entre los años 2013 y 2015 con los equipos Marineros de Seattle y los Cachorros de Chicago.

Por su parte, el exgrandeliga Jesús Alejandro Montero López, murió el 19 de octubre tras 14 días de agonía en la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (CHET), luego de protagonizar un aparatoso accidente de tránsito.

El pelotero conducía una moto y fue impactado por una camioneta color blanco, sufriendo múltiples fracturas, un pulmón perforado y daño renal severo. Estuvo en coma inducido y fue sometido a diálisis.