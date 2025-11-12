NTN24
Miércoles, 12 de noviembre de 2025
Miércoles, 12 de noviembre de 2025
Béisbol venezolano

Estos son los tres beisbolistas venezolanos que han muerto en el último mes

noviembre 12, 2025
Por: Redacción NTN24
Béisbol en Venezuela - Foto de referencia: EFE
Béisbol en Venezuela - Foto de referencia: EFE
El caso más reciente fue el asesinato de Wikelman Ramírez, un lanzador de 25 años de edad.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

En menos de un mes tres beisbolistas fallecieron en el estado Carabobo, en diversas circunstancias, que han causado luto en los seguidores del deporte en Venezuela.

o

El portal El Pitazo compiló los tres casos en el que el más reciente fue el del asesinato de Wikelman Ramírez, un lanzador de 25 años de edad que brilló en los Navegantes del Magallanes y participó en las ligas menores de Estados Unidos, pero que fue víctima de la violencia en el barrio La Juventud de Guacara, donde el pasado 10 de noviembre una pareja de motorizados le propinó al menos cinco disparos.

Aunque el principal móvil que se manejó fue el robo, las autoridades investigan los hechos, puesto a que no le sustrajeron sus pertenencias.

Días antes, la noche del 30 de octubre el beisbol sufrió otra pérdida con el fallecimiento de Yoervis Medina, quien sufrió un infarto fulminante mientras conducía su vehículo en Naguanagua.

o

Al perder el conocimiento, Medina impactó el carro contra otros vehículos estacionados, aunque testigos intentaron auxiliarlo junto a paramédicos, el hombre de 37 años murió en la escena, detalló El Pitazo.

El lanzador jugó tres temporadas en las Grandes Ligas entre los años 2013 y 2015 con los equipos Marineros de Seattle y los Cachorros de Chicago.

Por su parte, el exgrandeliga Jesús Alejandro Montero López, murió el 19 de octubre tras 14 días de agonía en la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (CHET), luego de protagonizar un aparatoso accidente de tránsito.

El pelotero conducía una moto y fue impactado por una camioneta color blanco, sufriendo múltiples fracturas, un pulmón perforado y daño renal severo. Estuvo en coma inducido y fue sometido a diálisis.

Temas relacionados:

Béisbol venezolano

LVBP

Fallecidos

Jugadores

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Duro relato de esposa de exmilitar colombiano condenado en Rusia por supuestamente combatir a favor de Ucrania: “Nos enteramos por las redes sociales”

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Funcionará el “modelo Bukele” en Ecuador? Un exdirector de Inteligencia dice porqué no

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“El portaviones Gerald Ford aumenta las capacidades de ataques con aviones a objetivos terrestres en Venezuela”: profesor del Colegio de Guerra de EE. UU.

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Nada es improvisado a niveles de la Casa Blanca": analistas sobre polémica por imagen de Petro y Maduro vestidos de presos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Estados Unidos dice 'esta es nuestra zona'": experto en temas de seguridad y asuntos militares sobre llegada de portaviones USS Gerald R. Ford al Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Si cae el régimen Venezuela, puede caer Cuba o Nicaragua? Esto dicen los expertos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El partido comunista chileno aún apoya a Maduro”: experta sobre la política en Chile y las próximas elecciones presidenciales

Ver más

Videos

Ver más
Portaviones USS Gerald Ford (EFE)
Portaviones

Llegada del portaviones Gerald Ford al Caribe sería el comienzo de las “operaciones psicológicas contra Maduro”, según experto

Cielo Paz, esposa de José Medina - AFP
Condena

Duro relato de esposa de exmilitar colombiano condenado en Rusia por supuestamente combatir a favor de Ucrania: “Nos enteramos por las redes sociales”

Foto: Casa Blanca
Gustavo Petro

"Nada es improvisado a niveles de la Casa Blanca": analistas sobre polémica por imagen de Petro y Maduro vestidos de presos

Portaviones Gerald R. Ford - Foto America's Navy
Despliegue militar de Estados Unidos

Armada de EE. UU. precisa la misión del portaviones Gerald R. Ford en el Caribe sur y revela su impactante poder militar

Bernie Moreno, senador de EE. UU. (AFP)
Bernie Moreno

"No tenemos un líder en Colombia que nos permita seguir un camino de beneficio mutuo": Bernie Moreno se pronuncia sobre Petro y la relación con Estados Unidos

Más de Actualidad

Ver más
Cadáver genérico / FOTO: EFE
México

Asesinan a tiros a un alcalde en México durante un evento público

Varias regiones vivirán en las próximas horas una montaña rusa climática por potente frente frío - Foto referencia EFE
Lluvias

De 30 grados Celsius a 4: varias regiones vivirán en las próximas horas una montaña rusa climática por potente frente frío

ICE | Foto: AFP
Migrantes Estados Unidos

"Esto es un patrón": analistas se pronuncian sobre detención de una migrante colombiana en una guardería de Estados Unidos

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
WISPIT 2b | Foto NASA
Nasa

Por primera vez en la historia la NASA captura una fotografía de un planeta “bebé”

Rafael Dudamel, técnico del Bucaramanga / FOTO: EFE
Rafael Dudamel

Técnico venezolano Rafael Dudamel pone fin a los rumores que lo vinculan con equipo colombiano tras salir del Deportivo Pereira

América se enfrentará con Cali en la fecha 16 del FPC - Foto: AFP
Liga BetPlay Dimayor

¿Lograrán los equipos vallecaucanos meterse dentro de los ocho? El clásico caleño se tomará la fecha 16 del FPC

Elon Musk y 3l/ATLAS | Foto AFP y ESA
Elon Musk

Elon Musk lanza advertencia sobre el cometa 3l/ATLAS: “podría aniquilar un continente”

Futbolsita del Arsenal, Cristhian Mosquera | Foto: EFE
Selección Colombia

Futbolista español con orígenes colombianos Cristhian Mosquera no descarta ser llamado para la ‘Tricolor: “no le cierro las puertas a nadie”

Cadáver genérico / FOTO: EFE
México

Asesinan a tiros a un alcalde en México durante un evento público

Juventus destituye al director técnico Igor Tudor tras derrota contra Lazio - Foto AFP
Juventus

Juventus destituye al director técnico Igor Tudor tras derrota contra Lazio

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre