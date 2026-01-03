NTN24
Sábado, 03 de enero de 2026
Cae Maduro en Venezuela

"Estoy absolutamente seguro que Delcy Rodríguez lo entregó": exvicepresidente Francisco Santos sobre la captura de Maduro por parte de EE. UU.

enero 3, 2026
Por: Redacción NTN24
El exvicepresidente colombiano Francisco Santos aseguró en NTN24 que a Maduro no lo sacaron, sino que lo entregaron personas de su círculo más cercano.

Estados Unidos realizó en la madrugada de este sábado una operación en territorio venezolano para extraer a Nicolás Maduro en medio de la presión sobre el régimen desde septiembre pasado.

La operación derivó en la captura de Nicolás Maduro, quien, según el presidente Donald Trump, arribará a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico.

El exvicepresidente colombiano Francisco Santos aseguró en NTN24 que a Maduro no lo sacaron, sino que lo entregaron personas de su círculo más cercano.

o

Estoy absolutamente seguro que Delcy Rodríguez entregó a Maduro. Con toda la información que tenemos uno empieza a sumar y dice ‘uy esta es una operación en la que lo entregan’", señaló el exvicepresidente.

Así las cosas, señaló que “Delcy va a ser la de la transición” en Venezuela con el liderazgo de Trump. “Ella tiene absolutamente claro el papel que va a jugar y va a tratar de ganarse un poco de independencia”, expresó.

Vamos a ver hasta dónde Marco Rubio maneja este espacio y qué tanto margen de maniobra le dejan a Delcy Rodríguez”, agregó.

En ese sentido, indicó que “a quien le va a tocar más duro es a María Corina Machado, quien va a tener que ganarse un escenario y un espacio con Trump”.

El exvicepresidente colombiano también explicó que Trump fue muy pragmático y ya tomó tres decisiones:

Su decisión fue ‘me llevo a Maduro, monto una transición con alguien del régimen y busco la financiación y la ganancia de las petroleras’”, subrayó.

o

Santos también advirtió que “estamos viendo un momento muy difícil para la democracia en Venezuela” y alertó sobre “un recicle del madurismo”. “Si las cosas siguen como van y no hay una transición rápida, vamos a ver un chavismo que sobrevive la captura de Maduro”, señaló.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

"Maduro estaba en una casa que era más como una fortaleza, tenía puertas de acero": Trump revela detalles del operativo de la captura del jefe del régimen venezolano

Fiscal General de EE. UU., Pam Bomdi /Maduro y Ciclia Flores - Fotos AFP
Cae Maduro en Venezuela

"Pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense, en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses": fiscal Pam Bondi tras captura de Nicolás Maduro y su esposa

Calles de Caracas tras ataque de EE.UU. | Foto: AFP
Cae Maduro en Venezuela

Así quedaron las principales calles en Caracas tras el ataque de Estados Unidos a varias instalaciones militares venezolanas

Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano / FOTO: EFE
Cae Maduro en Venezuela

“Creo que el círculo más cercano a Maduro lo abandonó”: analista sobre la captura del líder del régimen venezolano

Tamara Suju, directora ejecutiva del Instituto CASLA / Familiares de presos políticos en Venezuela - Fotos: EFE
Cae Maduro en Venezuela

"En estos momentos los más vulnerables son los presos políticos": Tamara Suju tras ofensiva militar de EE. UU. en Venezuela que dio con la captura de Maduro

