"Estoy absolutamente seguro que Delcy Rodríguez lo entregó": exvicepresidente Francisco Santos sobre la captura de Maduro por parte de EE. UU.

Estados Unidos realizó en la madrugada de este sábado una operación en territorio venezolano para extraer a Nicolás Maduro en medio de la presión sobre el régimen desde septiembre pasado.

La operación derivó en la captura de Nicolás Maduro, quien, según el presidente Donald Trump, arribará a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico.

El exvicepresidente colombiano Francisco Santos aseguró en NTN24 que a Maduro no lo sacaron, sino que lo entregaron personas de su círculo más cercano.

“Estoy absolutamente seguro que Delcy Rodríguez entregó a Maduro. Con toda la información que tenemos uno empieza a sumar y dice ‘uy esta es una operación en la que lo entregan’", señaló el exvicepresidente.

Así las cosas, señaló que “Delcy va a ser la de la transición” en Venezuela con el liderazgo de Trump. “Ella tiene absolutamente claro el papel que va a jugar y va a tratar de ganarse un poco de independencia”, expresó.

“Vamos a ver hasta dónde Marco Rubio maneja este espacio y qué tanto margen de maniobra le dejan a Delcy Rodríguez”, agregó.

En ese sentido, indicó que “a quien le va a tocar más duro es a María Corina Machado, quien va a tener que ganarse un escenario y un espacio con Trump”.

El exvicepresidente colombiano también explicó que Trump fue muy pragmático y ya tomó tres decisiones:

“Su decisión fue ‘me llevo a Maduro, monto una transición con alguien del régimen y busco la financiación y la ganancia de las petroleras’”, subrayó.

Santos también advirtió que “estamos viendo un momento muy difícil para la democracia en Venezuela” y alertó sobre “un recicle del madurismo”. “Si las cosas siguen como van y no hay una transición rápida, vamos a ver un chavismo que sobrevive la captura de Maduro”, señaló.