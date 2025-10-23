NTN24
Jueves, 23 de octubre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

Excomandante de la Fuerza Naval de Colombia explica el "efecto globo" en el tráfico de drogas que lleva a EE. UU. a atacar embarcaciones en el Pacífico

octubre 23, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Paulo Guevara Rodríguez, excomandante de la Fuerza Naval del Pacífico de Colombia, dialogó con NTN24 sobre el despliegue militar de Estados Unidos.

El vicealmirante retirado Paulo Guevara Rodríguez, excomandante de la Fuerza Naval del Pacífico de Colombia, dialogó con NTN24 sobre el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe que ahora adelanta ataques en el Pacífico para atacar a los carteles de la droga.

Según Guevara Rodríguez, la cooperación internacional es fundamental debido a que participan varios países en la cadena del narcotráfico y el trabajo de inteligencia es fundamental.

Sin embargo, estas operaciones son adelantadas por la Administración del presidente republicano Donald Trump con el objetivo de impedir que ingresen drogas ilegales al territorio estadounidense.

Recientemente, el Gobierno norteamericano reportó el ataque a un submarino que transportaba drogas. En esa línea, el invitado señaló que los "narcosubmarinos" no son realmente submarinos, sino embarcaciones artesanales fabricadas en las montañas de Colombia.

Respecto a los últimos ataques de Estados Unidos, Guevara Rodríguez dijo que estamos frente a “un cambio significativo en la estrategia estadounidense es la neutralización directa de las embarcaciones sospechosas”.

“Una nueva modalidad de combatir el narcotráfico que es el empleo del poder militar sobre blancos catalogados como narcotraficantes”, puntualizó.

Con los últimos ataques en el Pacífico, el experto mencionó el "efecto globo" en el tráfico de drogas. Según dice, al bloquearse la ruta del Caribe, especialmente por Venezuela, la actividad se ha desplazado hacia el Pacífico.

“Puede salir por Colombia, puede pasar primero al Ecuador por vía terrestre y de ahí seguir una ruta por detrás de las Islas Galápagos o directamente desde Colombia hacia Centroamérica. Entonces los buques americanos están prestos en el área de operaciones y pendientes de recibir la información de inteligencia”, comentó.

