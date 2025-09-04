Excomandante de la Marina de Ecuador señala que visita de Rubio es clave para hacer “coordinaciones necesarias” con el fin de enfrentar al narcotráfico

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se encuentra en Ecuador donde adelanta una visita oficial en la capital del país, Quito. El jefe de la diplomacia estadounidense arribó el miércoles 3 de septiembre y se reunió con el presidente Daniel Noboa este jueves 4, luego de dejar México donde se reunió con la mandataria Claudia Sheinbaum.

En entrevista con el programa La Mañana de NTN24, el almirante en retiro Aland Molestina, excomandante general de la Marina de Ecuador, se refirió a la visita de Rubio al país latinoamericano, que ocurre en momentos en los que el Gobierno de EE. UU. adelanta un despliegue militar en aguas del Caribe para combatir carteles de la droga.

Según dijo Molestina, Ecuador es un país clave en la lucha contra las drogas debido a la posición que ocupa en el Pacífico oriental, que hoy en día es un atractivo para los narcotraficantes que envían la droga a Estados Unidos y Europa.

“Esta venida del secretario de Estado Marco Rubio es bienvenida, es muy necesaria (...) que haya considerado a estos dos países, México, que es por donde entra la droga, y Ecuador, uno de los países por donde sale; que reciban esta visita para que se hagan las coordinaciones necesarias para poder fortalecer las capacidades de todo tipo para poder enfrentar esta plaga que es el narcotráfico”, señaló.

Por otro lado, el excomandante general de la Marina de Ecuador se refirió a la situación actual del país en comparación a la visita anterior del entonces secretario de Estado, Antony Blinken, y señaló que “la situación de hace tres años a la actualidad se ha tornado más compleja” por los cambios de Gobierno.

VEA TAMBIÉN Marco Rubio se reúne con Noboa en viaje a Sudamérica que coincide con despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe o

“Se está haciendo el esfuerzo, pero esto va a tomar tiempo, porque no solamente es securitización (sic) la que tiene que enfrentar el narcotráfico sino también políticas que incentiven la inversión, haya más trabajo y de esa manera no sea un nicho para un narcotraficante el Ecuador”, dijo.

Finalmente, mencionó la situación en Colombia frente al narcotráfico y aseguró que “no se nota que haya mejorado” respecto a la lucha contra las drogas con la Administración del presidente Gustavo Petro.