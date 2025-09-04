NTN24
Jueves, 04 de septiembre de 2025
Jueves, 04 de septiembre de 2025
Ecuador

Excomandante de la Marina de Ecuador señala que visita de Rubio es clave para hacer “coordinaciones necesarias” con el fin de enfrentar al narcotráfico

septiembre 4, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
En entrevista con el programa La Mañana de NTN24, el almirante en retiro Aland Molestina se refirió a la visita del jefe de la diplomacia estadounidense al país andino.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se encuentra en Ecuador donde adelanta una visita oficial en la capital del país, Quito. El jefe de la diplomacia estadounidense arribó el miércoles 3 de septiembre y se reunió con el presidente Daniel Noboa este jueves 4, luego de dejar México donde se reunió con la mandataria Claudia Sheinbaum.

En entrevista con el programa La Mañana de NTN24, el almirante en retiro Aland Molestina, excomandante general de la Marina de Ecuador, se refirió a la visita de Rubio al país latinoamericano, que ocurre en momentos en los que el Gobierno de EE. UU. adelanta un despliegue militar en aguas del Caribe para combatir carteles de la droga.

o

Según dijo Molestina, Ecuador es un país clave en la lucha contra las drogas debido a la posición que ocupa en el Pacífico oriental, que hoy en día es un atractivo para los narcotraficantes que envían la droga a Estados Unidos y Europa.

“Esta venida del secretario de Estado Marco Rubio es bienvenida, es muy necesaria (...) que haya considerado a estos dos países, México, que es por donde entra la droga, y Ecuador, uno de los países por donde sale; que reciban esta visita para que se hagan las coordinaciones necesarias para poder fortalecer las capacidades de todo tipo para poder enfrentar esta plaga que es el narcotráfico”, señaló.

Por otro lado, el excomandante general de la Marina de Ecuador se refirió a la situación actual del país en comparación a la visita anterior del entonces secretario de Estado, Antony Blinken, y señaló que “la situación de hace tres años a la actualidad se ha tornado más compleja” por los cambios de Gobierno.

o

“Se está haciendo el esfuerzo, pero esto va a tomar tiempo, porque no solamente es securitización (sic) la que tiene que enfrentar el narcotráfico sino también políticas que incentiven la inversión, haya más trabajo y de esa manera no sea un nicho para un narcotraficante el Ecuador”, dijo.

Finalmente, mencionó la situación en Colombia frente al narcotráfico y aseguró que “no se nota que haya mejorado” respecto a la lucha contra las drogas con la Administración del presidente Gustavo Petro.

Temas relacionados:

Ecuador

Visita

Marco Rubio

Cárteles

Narcotráfico

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"¿Cuál es el acuerdo? Uno no defiende a un dictador de gratis": senadora cuestiona las posturas del presidente Petro frente al régimen de Venezuela en medio del despliegue militar de EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Diputada argentina del partido gobernante asegura que el "kirchnerismo está devastado y en las penumbras de su muerte" antes de una nueva jornada electoral

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

¿Ha sido fructífera la cooperación entre México y EE. UU. como lo señaló el secretario Marco Rubio?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué impacto regional tiene el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe para hacer frente al narcotráfico?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Excomandante de la Marina de Ecuador señala que visita de Rubio es clave para hacer “coordinaciones necesarias” con el fin de enfrentar al narcotráfico

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Qué se espera de la visita de Marco Rubio a Ecuador?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Es inédito, algo no visto; ni siquiera la intervención en Panamá contó con este preámbulo": expertos sobre despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro, presidente de Colombia - Fotos: EFE / Captura de video ataque estadounidense - Foto: Captura
Gustavo Petro

"¿Cuál es el acuerdo? Uno no defiende a un dictador de gratis": senadora cuestiona las posturas del presidente Petro frente al régimen de Venezuela en medio del despliegue militar de EE. UU.

Foto: Donald Trump - Truth Social
Gobierno de Estados Unidos

Este sería el armamento utilizado por Estados Unidos para destruir la narcolancha venezolana en el Caribe

Javier Milei/ Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner - Fotos EFE
Argentina

Diputada argentina del partido gobernante asegura que el "kirchnerismo está devastado y en las penumbras de su muerte" antes de una nueva jornada electoral

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos - Foto: AFP
Marco Rubio

"Puede pasar de nuevo, no van a seguir actuando con impunidad (...) la interdicción ya no funciona": Marco Rubio sobre el ataque de EE.UU. a bote con drogas procedente de Venezuela

Secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Estados Unidos

Secretario de Defensa de EE.UU. envió mensaje al régimen venezolano: “La única persona que debería de estar preocupada es Nicolás Maduro”

Más de Actualidad

Ver más
Visa estudiantil revocada - Foto de referencia Canva
Departamento de Estado de Estados Unidos

⁠El motivo por el que Estados Unidos revocó más de 6.000 visas de estudiantes, según el Departamento de Estado

Venezuela/ Estados Unidos - Fotos Canva
Despliegue militar de Estados Unidos

Estados Unidos vuelve a recomendar a sus ciudadanos abstenerse de viajar a Venezuela

Minería ilegal | Foto referencia: AFP
Cartel de Los Soles

“Tendría vínculos con gente que trafica con la minería ilegal”: Patricia Chirinos, congresista peruana que pide declarar como organización terrorista al Cartel de los Soles

Opinión

Ver más
Arturo McFields Marco Rubio

China en México, comercio desigual, fentanilo y espionaje

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Gobierno

Los carteles y el terrorismo no tienen soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Roxana Díaz, actriz venezolana - Foto: Instagram
Actriz

La actriz venezolana Roxana Díaz habló de la persona que filtró su video íntimo: "Fue una seguidilla de nunca acabar, no tuve ayuda profesional"

Visa estudiantil revocada - Foto de referencia Canva
Departamento de Estado de Estados Unidos

⁠El motivo por el que Estados Unidos revocó más de 6.000 visas de estudiantes, según el Departamento de Estado

Neymar - AFP
Neymar

El mensaje del hijo Neymar al futbolista tras verlo llorar por la peor derrota de su carrera: "Cuando nadie esté a tu lado, yo siempre voy a estar"

Venezuela/ Estados Unidos - Fotos Canva
Despliegue militar de Estados Unidos

Estados Unidos vuelve a recomendar a sus ciudadanos abstenerse de viajar a Venezuela

Minería ilegal | Foto referencia: AFP
Cartel de Los Soles

“Tendría vínculos con gente que trafica con la minería ilegal”: Patricia Chirinos, congresista peruana que pide declarar como organización terrorista al Cartel de los Soles

Miguel Uribe Londoño es precandidato presidencial | Foto EFE
Colombia

Miguel Uribe Londoño exigió al Gobierno de Colombia que declare al Cartel de los Soles como grupo terrorista y criticó envío de soldados a zona fronteriza con Venezuela

Jeremy McDermott, codirector de Insight Crime. (EFE)
El Tren de Aragua

"Se corre el riesgo de demonizar a todos los inmigrantes venezolanos": Jeremy McDermott, codirector de InSight Crime, analiza denuncias de presencia del Tren de Aragua en EE. UU.

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano