Gobierno de España cierra su espacio aéreo a los aviones de Estados Unidos implicados en ataques en Irán

La ministra de Defensa del gobierno de España, Margarita Robles, informó que su país no permitirá usar su espacio aéreo a los aviones militares de Estados Unidos que participan en los ataques en Irán.

"Ni se autorizan las bases y por supuesto tampoco se autoriza la utilización del espacio aéreo español para actuaciones que tengan que ver con la guerra en Irán", dijo Robles, en declaraciones a medios internacionales.

Robles precisó que España no va a autorizar, como lo ha dicho en otras ocasiones, “la utilización de las bases de Morón y Rota para ningún acto relativo a la guerra de Irán”.

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Ambas bases, cabe resaltar, se encuentran en el sur de España y funcionan bajo acuerdos previamente establecidos entre Madrid y Washington.

"Desde el primer momento se le trasladó clarísimamente" esa decisión "al Ejército americano y a las fuerzas americanas", añadió la ministra.

Además, la ministra describió los ataques de Estados Unidos e Israel como una operación militar "profundamente ilegal y profundamente injusta".

Según El País, el Ejército estadounidense puede seguir utilizando las bases para los usos previstos en el convenio bilateral, como el de asistir a las tropas estadounidenses en Europa.

El diario explica que la negativa española complica las operaciones de Estados Unidos, cuyos bombarderos tienen que salir de más lejos y alterar la cantidad de queroseno y bombas que llevan.

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El Gobierno de Pedro Sánchez ha mostrado su oposición frontal a los ataques en Irán, lo que le ha valido roces con el presidente Donald Trump, quien amenazó con cortar toda relación comercial con España.