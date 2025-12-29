NTN24
Lunes, 29 de diciembre de 2025
Donald Trump

Experto en seguridad analiza qué hay detrás del duro golpe anunciado por Trump a "grandes instalaciones de donde vienen los barcos" de Venezuela

diciembre 29, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Programa: El Informativo
El experto en asuntos de seguridad Hugo Acha dijo en El Informativo de NTN24 que le llamó la atención que Trump se refiriera al lugar en cuestión como "el origen de los barcos".

Hugo Acha, experto en asuntos de seguridad, analizó en El Informativo de NTN24 el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre un duro golpe a "instalaciones de donde vienen los barcos" de Venezuela.

"El presidente (Trump) ha desarrollado lo que yo denomino una filigrana, una estructura legal muy bien armada y sobre ello hay dos elementos fundamentales: ha declarado al Cartel de los Soles como una organización terrorista extranjera, y dos, otorgó plenos poderes a la CIA y sus organismos para comenzar una ofensiva", expuso Acha.

Dicha orden a la agencia de inteligencia estadounidense, tuvo como finalidad "comenzar una ofensiva que permita la disrupción de la cadena de logística, mando y coordinación de esta organización (el Cartel de los Soles)", recordó Acha.

El experto en temas de seguridad indicó que no le extrañaría "que se confirmara dentro de las próximas horas las palabras del presidente de los Estados Unidos que puede, se sugiere, ser parte de lo que motivó el incendio de una basta planta que aparentemente tiene capacidades petroquímicas y de procesamiento de otro tipo de materiales dentro del territorio venezolano".

Asimismo, Hacha dijo que le llamó la atención que Trump se refiriera al lugar en cuestión como "el origen de los barcos". "Me pregunto si el presidente se está refiriendo al origen de la carga de las más de 25 naves que han sido ya eliminadas por la Operación Lanza del Sur", se cuestionó el experto.

Las declaraciones de Trump, cabe mencionar, se conocieron durante una entrevista con el empresario John Catsimatidis y Rita Cosby en su podcast 'El show de Cats & Cosby'.

El mandatario republicano aseguró que ya fue realizada una primera operación terrestre de las fuerzas militares de Estados Unidos contra objetivos del narcotráfico dentro de Venezuela.

Fueron impactadas "grandes instalaciones de donde vienen los barcos". "Hace dos noches la eliminamos por completo, les dimos un golpe muy duro", agregó el presidente.

Sin embargo, no hubo confirmación inmediata de la información por parte de organismos o cuentas gubernamentales estadounidenses que suelen verificar los pronunciamientos de Trump.

El diario The New York Times, que también informó el lunes sobre las declaraciones de Trump a Catsimatidis, cita a funcionarios que afirmaron que el presidente se refería a una planta de procesamiento de drogas en Venezuela y que esta fue destruida, pero no dieron más detalles.

Las acciones descritas por Trump podrían corresponder a algunas supuestas explosiones vistas por testigos en una zona industrial cerca de la ciudad de Maracaibo, aunque estas versiones no han sido oficialmente verificadas.

