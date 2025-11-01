NTN24
Sábado, 01 de noviembre de 2025
Israel

Israel denuncia que los últimos cuerpos recibidos por parte de Hamás no son de rehenes y vuelve a lanzar ataques en Gaza

noviembre 1, 2025
Por: Redacción NTN24
Ataques en Gaza (AFP)
Diez cadáveres de rehenes del 7 de octubre seguirían en Gaza, así como el de un soldado fallecido durante una guerra en 2014.

Este sábado, el Ejército de Israel volvió a lanzar bombardeos contra objetivos de Hamás tras indicar que los tres cuerpos recibidos el viernes no corresponden a los de ningún rehén capturado por Hamás el 7 de octubre de 2023.

Las Fuerzas de Defensa de Israel recibieron, a través de la Cruz Roja, tres cuerpos no identificados procedentes de la Franja de Gaza.

El cuerpo armado aseguró que, tras un análisis forense, los tres cuerpos no eran los de ninguno de los 11 rehenes fallecidos que aún deben ser entregados.

Según una fuente de seguridad en Gaza, este sábado se escucharon disparos del ejército israelí y ataques aéreos alrededor de Jan Yunis, en el sur del enclave.

Desde el 10 de octubre rige un alto el fuego entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamás, gracias a un acuerdo de tregua impulsado por Estados Unidos, sin embargo, los enfrentamientos parecen no haber terminado.

Israel lanzó bombardeos masivos al acusar a Hamás de violar el acuerdo de cese el fuego.

La tregua estipulaba el regreso de todos los rehenes (vivos y muertos) a Israel a cambio de la liberación de cientos de presos palestinos, sin embargo, el país hebreo denuncia que no se ha cumplido totalmente.

Tras la entrada en vigor del acuerdo, Hamás liberó el 13 de octubre a los últimos 20 rehenes supervivientes que seguían cautivos en Gaza, e inició el proceso de devolución de los cadáveres de los rehenes fallecidos.

Sin embargo, los reiterados retrasos en la entrega de los cuerpos provocaron el enojo del gobierno israelí, que acusó a Hamás de violar el acuerdo de alto el fuego. En paralelo, familiares de los rehenes exigieron medidas más severas para obligar al grupo palestino a cumplir el acuerdo.

El movimiento terrorista devolvió hasta ahora los restos mortales de 17 de los 28 rehenes fallecidos que aceptó entregar en el marco del acuerdo.

Diez cadáveres de rehenes del 7 de octubre seguirían en Gaza, así como el de un soldado fallecido durante una guerra en 2014.

Las Brigadas Ezedin al Qasam, brazo armado de Hamás, explicaron en un comunicado que "propusieron entregar tres muestras de un cierto número de restos no identificados. Pero como el enemigo se negó a aceptar las muestras y exigió los cadáveres para examinarlos, los entregamos, a fin de prevenir cualquier reivindicación del enemigo".

