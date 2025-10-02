Expertos analizan motivaciones de los jóvenes de la Generación Z por manifestarse contra el sistema

Se ha vuelto habitual ver pancartas, letreros y consignas que representan a la Generación Z: los nacidos entre finales de los noventa y la década del 2010. Desde Lima a Katmandú, pasando por Marruecos también.

En Perú, las primeras protestas surgieron inicialmente en respuesta a la reforma del sistema de pensiones aprobado por el Congreso. La nueva ley obligaba a los trabajadores independientes a aportar al sistema público de pensiones, pero limitaba al mínimo la cantidad que pueden retirar anticipadamente los menores de 40 años.

El estatuto enojó a muchos jóvenes en un país en que políticos de diferente signo protagonizan escándalos de corrupción día tras día. Al reclamo inicial contra la reforma del sistema de pensiones se sumaron otros. Uno de los principales, por ejemplo, es el tema de la inseguridad y la generalización de las extorsiones a pequeños negocios y transportistas.

También hay oposición a la polémica ley de amnistía promulgada en agosto, que beneficia a los militares, policías y miembros de los comités de autodefensa procesados por crímenes contra los derechos humanos cometidos durante la guerra del Estado peruano contra las guerrillas de izquierda Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) entre 1980 y 2000.

Marisol Pérez Tello, exministra de Justicia y Derechos Humanos de Perú y precandidata presidencial del partido Primero la Gente; Vanessa Sáchez, consultora política internacional, y Luis Ángel Condori, representante de la 'Generación Z', analizaron este tema en el programa Ángulo de NTN24.

"Los jóvenes siempre han sido la fuerza moral de un país, la esperanza de una nación. Eso no es retórico, eso es absolutamente real. En los jóvenes está depositado no solamente el presente movilizador, sino también el futuro", dijo Pérez.

La exministra de Justicia y Derechos Humanos en Perú aseguró sentirse representada por los jóvenes que se han levantado contra la ineficacia del Estado peruano, al tiempo que defienden no solo sus pensiones, sino las de sus padres y abuelos, por lo que se trata de un "grito por solidaridad generacional".

Sánchez, por su parte, consideró que las recientes protestas alrededor del mundo no solo tienen en común a la Generación Z movilizándose por cierto tipo de demandas ante el funcionamiento del Estado, sino también la indignación frente a temas de desigualdad y desempleo, así como factores de corrupción.

"Las redes sociales sirven de gran amplificador, no solamente de la protesta en sí, sino también de casos en los que las personas vinculadas a los gobiernos muestran sus vidas lujosas cuando hay una población que no tiene acceso a esa riqueza y evidentemente nace esa furia, se da esta rabia colectiva que desencadena en protesta. Los jóvenes a lo largo de la historia han sido los grandes movilizadores de los cambios políticos en los países" indicó Sánchez.

Para Condori, como representante de la Generación Z en Perú, los jóvenes "ya están hartos" de un Gobierno que no les "hace caso" y están a favor de ellos mismos. "Se ve claramente que tanto los congresistas y el poder ejecutivo están solo beneficiándose entre ellos".

Condori afirmó que los jóvenes peruanos no se identifican con izquierda y derecha porque consideran que "han estigmatizado tanto la ideología que prácticamente no nos sentimos identificados son eso, sino con las necesidades en nuestra población frente a un Gobierno que no hace nada".